현대건설, 정호영 셰프와 ‘디에이치 방배’서 특별 도시락 공개

이번 메뉴는 현대건설의 자체 주거 서비스 플랫폼 'H 컬처클럽'이 최초 적용되는 단지인 '디에이치 방배' 입주민을 위한 프리미엄 도시락이다. 정 셰프가 식단 구성에 참여해 '새로운 시작을 응원하는 든든한 한 끼'를 콘셉트로 개발했다. 제공에 앞서 현대건설 구내식당에서 임직원 대상 사전 시식행사를 진행했다.
정 셰프는 유튜브 콘텐츠를 통해 도시락 메뉴를 소개하고, 가정에서도 쉽게 활용할 수 있는 조리 팁을 함께 제공한다. 입주민이 음식의 기획 의도와 조리 과정을 함께 이해하며 H 컬처클럽이 추구하는 '일상 속 프리미엄 미식 경험'의 가치를 체감할 수 있도록 구성했다.
이번 협업은 사전점검 기간에 제공되는 도시락에 그치지 않고, 입주 이후 단지 내 커뮤니티 식사 서비스로 이어지는 장기적인 프로젝트라는 점에서 의미가 있다.
앞으로 정 셰프는 디에이치 방배 입주민들이 일상에서 완성도 높은 식사를 경험할 수 있도록 커뮤니티 식사 서비스의 메뉴 개발과 식단 자문에도 참여한다.
현대건설은 사전점검 기간 동안 도시락 제공뿐만 아니라 H 컬처클럽의 서비스를 체험할 수 있는 프로그램을 함께 선보일 계획이다. 또한 디에이치 방배를 시작으로 H 컬처클럽 기반의 서비스를 지속 고도화하고, 주요 단지에도 순차적으로 확대해 나가기로 했다.
현대건설 관계자는 "정 셰프와의 협업을 통해 입주 전 만족도를 높이는 것은 물론, 입주 이후 커뮤니티 식사 서비스까지 이어지는 미식 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.