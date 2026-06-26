글라스락, ‘카카오쎈딜’ 단독 기획전…대규모 프로모션 돌입

메인 기획전에서는 '썸머 추천', '냉장고 정리'를 메인 콘셉트로 잡아, 계절적 수요를 적극 반영했다. 냉장고 정리에 특화된 홈세트와 유리밀폐용기 라인업을 냉장고 정리 탭에 선보인다. 또한 수박 보관 용기 등 시즈널 제품들은 썸머 추천 탭을 통해 선보인다.
영유아를 둔 부모들을 위한 세트 제품 특가도 준비했다. 육아 인플루언서 켈리맘과 함께 글라스락X켈리맘 이유식 기획세트를 선보인다. 안심쿡 11조 세트 등을 새롭게 기획했으며, 이번 쎈딜에서만 만나볼 수 있는 한정 구성으로, 출시 기념 최대 56%의 할인해 준다.
오는 27일 오전 10시부터는 카카오쇼핑라이브를 통한 실시간 소통 판매도 병행한다. 메인 제품은 여름철 냉동 보관에 최적화된 모듈러 시리즈 및 냉동밥용기 햇밥용기 세트와 썸머 텀블러 1+1 혜택으로 구성됐다.
행사 기간 동안 금액별 할인이 적용되는 쎈딜 장바구니 쿠폰을 지급하며, 라이브 방송 중 구매 인증 및 소통왕 이벤트를 통해 각 10명씩 추첨해 그리들팬 가방 세트 등을 증정한다. 5만원 이상 구매 시 선착순으로 귀여운 식빵모양 유리접시를 사은품으로 제공하며, 최종 구매 금액 3위까지 퓨어 홈세트를 증정하는 구매왕 이벤트도 진행할 예정이다.