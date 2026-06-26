글라스락, ‘카카오쎈딜’ 단독 기획전…대규모 프로모션 돌입

1 0 SGC솔루션이 카카오 톡딜의 '쎈딜'을 통해 진행하는 글라스락 단독 기획전.

SGC솔루션이 26일 오후 5시부터 29일 자정까지 카카오 톡딜의 쎈딜을 통해 글라스락 단독 기획전을 진행한다. 이번 행사는 글라스락 메인 기획전부터 인플루언서 협업 세트 출시, 카카오쇼핑라이브까지 아우르는 프로모션이다.메인 기획전에서는 '썸머 추천', '냉장고 정리'를 메인 콘셉트로 잡아, 계절적 수요를 적극 반영했다. 냉장고 정리에 특화된 홈세트와 유리밀폐용기 라인업을 냉장고 정리 탭에 선보인다. 또한 수박 보관 용기 등 시즈널 제품들은 썸머 추천 탭을 통해 선보인다.영유아를 둔 부모들을 위한 세트 제품 특가도 준비했다. 육아 인플루언서 켈리맘과 함께 글라스락X켈리맘 이유식 기획세트를 선보인다. 안심쿡 11조 세트 등을 새롭게 기획했으며, 이번 쎈딜에서만 만나볼 수 있는 한정 구성으로, 출시 기념 최대 56%의 할인해 준다.오는 27일 오전 10시부터는 카카오쇼핑라이브를 통한 실시간 소통 판매도 병행한다. 메인 제품은 여름철 냉동 보관에 최적화된 모듈러 시리즈 및 냉동밥용기 햇밥용기 세트와 썸머 텀블러 1+1 혜택으로 구성됐다.행사 기간 동안 금액별 할인이 적용되는 쎈딜 장바구니 쿠폰을 지급하며, 라이브 방송 중 구매 인증 및 소통왕 이벤트를 통해 각 10명씩 추첨해 그리들팬 가방 세트 등을 증정한다. 5만원 이상 구매 시 선착순으로 귀여운 식빵모양 유리접시를 사은품으로 제공하며, 최종 구매 금액 3위까지 퓨어 홈세트를 증정하는 구매왕 이벤트도 진행할 예정이다.