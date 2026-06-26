닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 제약ㆍ바이오

에임드바이오, 기술수출 ADC 美 임상 진입…마일스톤 확보

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260626010009462

글자크기

닫기

배다현 기자

승인 : 2026. 06. 26. 17:16

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

베링거인겔하임 이전 ADC 미국 임상 1상 승인
진행성·전이성 고형암 환자 90명 대상 글로벌 임상
기술료 규모 비공개…전년 영업수익의 10% 이상
news-p.v1.20260313.e7cb13010afa4e6f8b24e5d7af12167e_P1
에임드바이오가 글로벌 제약사에 기술이전한 항체약물접합체(ADC) 신약이 미국 임상 1상에 진입하면서 단계별 기술료(마일스톤)를 받게 됐다. 임상 진전에 따른 첫 성과를 확보한 것으로, 회사는 이번 기술료가 지난해 연결 기준 영업수익의 10%를 웃도는 규모라고 밝혔다.

에임드바이오는 26일 베링거인겔하임에 기술이전한 ADC 신약 'ODS025(BI 4060107)'가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 1상 시험계획(IND)을 승인받았다고 공시했다.

이번 임상은 절제 불가능한 진행성 또는 전이성 고형암 환자를 대상으로 ODS025를 정맥 투여해 안전성, 내약성, 약동학(PK) 등을 평가하고 최대내약용량(MTD)과 권장확장용량(RDE)을 결정하기 위해 진행된다. 미국 등 5개국 13개 기관에서 약 90명을 대상으로 약 3년간 실시되며, 1차 평가지표는 용량제한독성(DLT) 발생 여부다.

회사는 이번 FDA 임상 승인에 따라 베링거인겔하임으로부터 마일스톤을 수령하게 된다. 구체적인 금액은 공개하지 않았지만, 청구 금액이 2025년 연결 기준 영업수익(약 473억원)의 10% 이상에 해당한다고 밝혔다.

에임드바이오는 향후 임상시험과 허가, 상업화가 계획대로 진행되지 않을 경우 기술이전 계약이 종료될 수 있다고 설명했다. 다만 계약이 종료되더라도 이미 수령한 마일스톤을 반환할 의무는 없다.
배다현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기