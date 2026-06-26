국힘, ‘호남 반도체 투자설’에 “4류 정치가 1류 기업 팔 비틀어”

국민의힘-반도체 민간 전문가 정책 간담회 0 정점식 국민의힘 원내대표가 26일 국회에서 '4류 정치가 1류 기업의 발목을 잡는다'란 주제로 열린 국민의힘-반도체 민간 전문가 정책 간담회에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

국민의힘은 26일 이재명 정부가 추진하는 삼성전자·SK하이닉스의 호남 반도체 클러스터 투자 구상에 대해 "4류 정치가 글로벌 1류 기업들의 팔을 비틀고 있다"고 비판했다.삼성전자 사장 출신인 고동진 국민의힘 의원은 이날 국회에서 열린 국민의힘·반도체 민간 전문가 정책 간담회에서 "정부가 기업 활동을 압박하는 건 결코 바람직하지 않다"며 이같이 밝혔다.고 의원은 "기업이 정할 입지를 청와대가 직접 나서서 호남으로 기업을 들이겠다고 하는 것은 정치적 의도가 있는 선동에 불과하다"고 지적했다.이어 고 의원은 "반도체 공장 부지 선정에는 최소 5~7년이 걸린다. 부지를 매입하려면 넓은 땅이 필요한데 정보가 새어나가면 땅값이 오르기 때문에 어려움을 겪는다"며 "이재명 대통령이 지난해 12월 '에너지원이 풍부한 남쪽 지역으로 기업이 눈을 돌려야 한다'고 말한 이후 호남 투자가 공식화 됐다"고 비판했다.고 의원은 또 "각국의 반도체 산업은 모두 기존의 클러스터를 중심으로 성장했다. 단기간에 반도체 생태계를 구축하는 건 사실상 불가능 구조"라며 "소부장 업체들이 수도권에 밀집돼 있는데 호남으로 반도체 산단이 조성된다면 물류비가 증가되고 공동 연구 개발이나 신속한 기술 지원이 어렵게 된다"고 꼬집었다.정점식 원내대표도 "이재명 정부와 더불어민주당은 경제적 고려 없이 눈앞의 정치적 계산에만 매몰돼 호남 반도체 클러스터를 무리하게 압박하고 있다"고 했다.그러면서 "반도체 입지 투자는 기업의 전략적·자율적 판단에 따라 결정돼야 한다"며 "정치권이 무리하게 개입하면 반도체 산업의 경쟁력 자체가 허물어지게 된다"고 우려했다.