일진전기, 239억원 ‘신안우이 해상풍력’ 핵심 설비 수주

신안우이 해상풍력 발전사업 조감도((주)한화페이지) 0 신안우이 해상풍력 발전사업 조감도. /한화 홈페이지

일진전기가 국내 해상풍력 발전의 중대한 이정표가 될 '신안우이 해상풍력 프로젝트'의 핵심 전력설비 공급 계약을 체결했다.26일 일진전기에 따르면 이번 계약은 239억원 규모로 해상풍력 전력계통의 핵심 인프라인 '해상변전소'와 '육상개폐소' 설비, 변전소 내부용 전선까지 동시에 수주했다.전남 신안군 우이도 해역에 건설되는 '신안우이 해상풍력 단지'는 총 발전용량 390MW, 총사업비 3조4000억원 규모의 초대형 프로젝트이자 국내 최초의 상업용 해상변전소 프로젝트다.바다 위 풍력발전기에서 생산된 전기는 해상변전소에서 전압을 높인 뒤 육상개폐소를 거쳐 송전망으로 보내진다. 일진전기는 이 과정의 핵심 전력 인프라 두 곳(해상변전소, 육상개폐소)에 들어가는 기자재를 모두 공급한다.일진전기는 해상과 육상 설비를 동시에 공급함으로써 설계 인터페이스와 보호 계전 시스템 연계에 효율적 통합 설계를 구현해 프로젝트의 안정성을 극대화할 수 있게 됐다.또한 10조원 규모 '서해안 에너지고속도로' 사업 선점에도 유리한 고지에 올랐다는 평가다. 이 사업은 전남 신해남 변전소부터 새만금을 거쳐 인천까지 해저케이블 중심으로 8GW 전력을 보내는 대규모 송전망 사업이다. 해당 고속도로 주변에 일진전기가 이번에 수주한 '신안우이 해상풍력'과 유사한 해상풍력 프로젝트 물량은 현재 확정된 것만 해도 17.6GW에 이른다.일진전기 관계자는 "이번 수주는 변압기부터 전선까지 전력 설비에 필요한 모든 제품을 완벽하게 동시 공급할 수 있는 일진전기만의 독보적인 융합 역량을 증명한 계기"라며 "앞으로 국내외에서 대규모 해상풍력 프로젝트가 줄이어 예정된 만큼 이번 대한민국 1호 상업용 실적을 발판 삼아 해상풍력 전력계통 시장 점유율을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.