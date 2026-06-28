G마켓, 라자다 연동 상품 3000만개로 확대…동남아 역직구 공략 가속

거래액 전월 대비 232% 증가

유럽·남미 등 글로벌 시장 확대 추진

제목 없는 디자인 - 4 0 G마켓 글로벌 역직구 확장 성과./G마켓

G마켓이 동남아시아를 겨냥한 글로벌 역직구 사업 확대에 속도를 낸다. 동남아 대표 이커머스 플랫폼 '라자다'와 연동하는 판매 상품 수를 기존 700만개에서 3000만개로 4배 이상 늘리며 K-셀러의 해외 판로 확대에 나선다.28일 G마켓은 지난해 제시한 '글로벌-로컬 마켓(글로컬)' 전략의 일환으로 추진해온 글로벌 역직구 사업이 가시적인 성과를 내고 있다고 밝혔다.이번 확대를 통해 G마켓 글로벌 판매 프로그램에 참여 중인 국내 셀러 1만7000여곳의 상품이 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국, 필리핀 등 동남아 5개국 약 1억6000만명의 소비자에게 판매될 수 있게 됐다.상품 확대는 G마켓과 라자다가 공동으로 글로벌 판매 시스템을 고도화한 결과다. 양사는 글로벌 판매 연동 체계를 개선하고 기존 배송비 정책으로 제한됐던 상품 등록 범위를 넓혔다. 기존에는 무료배송 상품만 연동이 가능했지만, 앞으로는 유료배송과 조건부 무료배송 상품까지 판매할 수 있다.국내 판매자의 운영 부담도 최소화했다. 해외 주문이 발생하면 셀러는 상품을 인천 소재 G마켓 물류센터까지만 보내면 되며, 국제 배송과 통관 등 해외 물류 전 과정은 G마켓과 라자다가 맡는다.실적도 성장세를 보이고 있다. 올해 상반기(1월 1일~6월 21일) 라자다를 통한 G마켓 판매 거래액은 지난해 하반기보다 102% 증가했다. 최근 한 달(5월 22일~6월 21일) 거래액은 전월 대비 232% 늘어나며 성장세가 더욱 가팔라졌다.대규모 할인 행사에서도 성과를 냈다. 라자다의 대표 쇼핑 행사인 '더블데이(6월 6일)'에서는 상품 연동 이후 하루 기준 최대 거래액(GMV)을 기록했으며, 한국 브랜드 상품 거래액은 전월 대비 246% 증가했다. 매월 진행하는 글로벌 프로모션 'G마켓 데이' 역시 6월 행사에서 평소보다 128% 높은 거래액을 기록했다.G마켓은 이번 상품 확대를 기반으로 글로벌 시장 공략을 더욱 강화할 계획이다. 이르면 올해 말부터 알리바바그룹의 글로벌 플랫폼 네트워크를 활용해 유럽과 남미, 서남아시아 등 신규 시장으로 역직구 서비스를 확대하고, 2027년까지 전 세계 소비자와 국내 판매자를 연결하는 글로벌 커머스 플랫폼으로 도약한다는 목표다.G마켓 관계자는 "동남아 시장에서 K-상품의 경쟁력을 확인한 만큼 더 많은 국내 셀러 상품이 해외 소비자와 만날 수 있는 환경을 구축하게 됐다"며 "글로벌 판매 인프라 확대와 현지 마케팅을 지속 강화해 한국 상품의 해외 진출 생태계를 확대해 나가겠다"고 말했다.