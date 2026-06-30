[인터뷰] 권현준 우주항공정책국장 “우주기반 복합 위협 증가…산업-안보 선순환 총력”

권현준 우주청 국장 인터뷰

정부 新안보 육성 전략 발표에 핵심 역할

"우주는 민간·공공 동시에 흔드는 영역"

"시장과 안보가 서로 원하는 구조 필요"

권현준 국장님 (1) 0 권현준 우주항공청 우주항공정책국장이 지난 26일 아시아투데이와 인터뷰를 진행하고 있다. /우주항공청

우주, 드론, AI 등으로 안보 영역이 확대되면서 민간과 공공 분야의 경계가 흐릿해지고 있다. 특히 정부는 우주 패권 시대에 맞춰 우주항공 산업 시장의 혁신을 통한 안보 역량 강화에 나섰다. 우주항공청(우주청)의 역할이 중요해졌다. 우주청은 현재 국가정보원(국정원) 등과 우주 사이버보안과 우주항공 산업 분야에서 협력을 통해 한국형 우주 안보를 그리고 있다. 특히 관련 산업 정책을 주관하는 만큼, 이를 안보까지 끌고 갈 책임이 있다. 권현준 우주청 우주항공정책국장은 아시아투데이와의 인터뷰에서 "과학을 넘어 안보와 산업을 동시에 흔드는 영역이 우주"라며 "시장과 공공의 선순환이 필요하다"고 강조했다.-전 세계 우주 안보 지형이 어떻게 변화하고 있다고 보나."최근 우주 안보는 위성 보유 경쟁을 넘어, 위성통신과 위성영상 정보를 얼마나 안정적으로 활용하고 보호할 수 있는지가 핵심이 되고 있다. 러우전쟁 이후 우주 기반 서비스가 군사 작전과 국가 핵심 인프라에 직접 활용된다. GPS 교란·스푸핑, 위성통신 방해, 사이버 공격, 우주물체 충돌·추락 등 복합적 위협도 증가하고 있다. 우주청은 국가 우주상황인식시스템 개발 등을 통해 우주 위험 감시·예측 역량을 강화하고 민·관·군이 함께 우주 기반 서비스를 제공할 수 있는 사이버 안보에 대한 대응체계를 마련 중이다."-국내 우주 산업·안보 역량을 어떻게 평가하나."우리나라는 발사체, 위성 개발, 위성정보 활용 등 민간분야뿐 아니라 국방 우주력 분야에서 역량을 빠르게 축적하고 있다. 다만 핵심 소재·부품·소프트웨어의 자립과 우주상황인식, 위성 사이버보안, 민간 서비스 시장 창출은 아직 보완이 필요한 분야다. 그렇기 때문에 민간 우주기업의 성장과 핵심기술의 자립이 더욱 강조된다."-현재 국내 우주 산업·안보 생태계는 어떤 구조인지. 앞으로의 지향점은."국내 우주 분야 민·관·군 협력은 우주청 출범 이후 여러 협의 채널을 확대해 제도화 단계로 진입하고 있다. 구체적으로는 국방부와의 미래국방과학기술 정책협의회, 방위사업청과의 우주항공사업 MOU, 국가정보원과의 위성 사이버보안 협의체 등이다. 협력 구조는 현재 개별 사업 단위를 넘어 정책·기술·보안 전반에 걸쳐있다. 우주청은 우주개발과 산업육성 정책을 병행해 민간 기술역량이 공공·안보 수요로 연결되고, 공공·국방 수요가 민간 성장으로 이어지는 구조를 마련하는 데 집중하고 있다."-최근 정부가 발표한 '미래 신안보 혁신기업 육성 방향'에 대한 계획은."우주항공은 과학기술의 영역을 넘어 안보와 산업을 동시에 좌우하는 전략 분야다. 특히 위성통신, 위성정보, 무인기, 우주소재·부품 등은 민간 성장 가능성이 큰 동시에 안보 수요에도 직접 연결된다. 우주청은 신산업 창출과 안보 역량 강화의 선순환 생태계를 조성하는 데 중점을 두고 있다. 이와 함께 'K-문샷 프로젝트'와 연계한 우주데이터센터 핵심기술 개발, 국가 위성정보 공개 플랫폼 구축, AI 무인기와 전기·하이브리드 수직이착륙 항공기 개발 등을 추진할 계획이다."