올리브영, 성수에 ‘뷰티 맨션’ 오픈…K뷰티 체험 거점 확대

'올리브영N 성수'와 연계해 북성수까지 K뷰티 생태계 확장

더마 컨설팅·뷰티 디바이스 체험 등 전문 서비스 강화

[CJ올리브영_사진자료] '올리브영 뷰티 맨션 성수' 전경 투시도 이미지 0 CJ올리브영 뷰티 맨션 성수 전경 투시도./CJ올리브영

CJ올리브영이 서울 성수에 체험형 특화 매장 '올리브영 뷰티 맨션 성수'를 열고 글로벌 고객을 겨냥한 K뷰티 체험 공간 확대에 나선다.29일 CJ올리브영은 이달 30일 서울 성수동에 '올리브영 뷰티 맨션 성수'를 오픈한다고 밝혔다.이번 매장은 지난해 문을 연 '올리브영N 성수'와 연계해 연무장길 중심의 K뷰티 열기를 북성수까지 확장하기 위해 기획됐다. 올리브영은 성수를 찾는 글로벌 관광객들이 보다 다양한 K뷰티 브랜드와 서비스를 경험할 수 있는 체험 거점으로 육성한다는 계획이다.뷰티 맨션은 연면적 약 500평 규모의 4층 건물로 조성됐다. 고급 주택을 의미하는 '맨션' 콘셉트를 적용해 층별 공간을 여러 개의 방 형태로 구성했으며, 브랜드를 자연스럽게 탐색하고 휴식까지 즐길 수 있도록 설계했다. 4층에는 뷰티 서적과 LP 청음 공간을 갖춘 휴식 공간도 마련했다.1층에는 오픈라운지와 함께 숍인숍 및 팝업스토어 공간을 운영한다. 입점 브랜드들은 별도 매장 없이도 신제품 출시나 주요 캠페인에 맞춰 브랜드와 대표 제품을 소개할 수 있다.체험형 서비스도 대폭 강화했다. 2층과 3층에는 색조와 스킨케어 중심의 전문 컨설팅 공간을 마련했으며, K뷰티 디바이스를 직접 사용해볼 수 있는 '뷰티 디바이스 스튜디오'를 새롭게 도입했다. 또한 3D 피부 진단을 통해 피부 상태를 분석하고 맞춤형 더모 화장품을 제안하는 '어드밴스드 더마 컨설팅'도 운영한다.이 밖에도 AI 이미지 진단 기반 메이크업 서비스 '컬러핏 터치'를 비롯해 스킨·스칼프 컨설팅, 퀵 터치 업, 파인 유어 컬러 등 기존 올리브영N 성수에서 운영해온 체험형 서비스도 함께 제공한다.올리브영은 신규 매장을 통해 브랜드의 고객 접점을 넓히는 동시에 방문객들을 성수 일대 쇼룸과 팝업스토어로 자연스럽게 연결해 상권 전체가 함께 성장하는 K뷰티 생태계를 구축한다는 방침이다.올리브영 관계자는 "뷰티 맨션은 글로벌 고객에게는 차별화된 K뷰티 경험을, 브랜드에는 새로운 고객 접점을 제공하는 공간이 될 것"이라며 "앞으로도 국내외 고객들이 K뷰티를 더욱 깊이 있게 경험할 수 있도록 차별화된 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.