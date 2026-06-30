최고의 피서는 ‘호캉스’? 실내 물놀이 하고, 망고 빙수 먹고

인스파이어, 여름 제철 음식 F&B 강화

유리돔 스플래시 베이 어트랙션 '스릴'

[사진 2] 인스파이어, 스플래시 베이 이용 포함한 썸머 플레이케이션 여름 패키지 3종 출시 0 스플래시 베이. / 인스파이어 제공

[사진 3] 캐주얼 한식 레스토랑 ‘하이파이 코리안 소울 푸드’는 초계국수, 제철 해산물 보쌈 세트, 수박화채를 마련했다 0 '하이파이 코리안 소울 푸드' 여름 미식. / 인스파이어 제공

[사진 4] 한국 특유의 활기찬 저녁 문화와 야외 식사 스타일을 함께 체험할 수 있는 실내형 K-푸드 페스티벌 ‘오로라 나이트 마켓’ 0 오로라 나이트 마켓. / 인스파이어 제공

여름철에는 잠시 집을 떠나 호텔에서 '호캉스'를 즐기는 것도 더위를 피하는 방법이다. 멀리 가기엔 부담되고 서울에선 벗어나고 싶다면 수도권의 호캉스 명소를 찾아보는 것도 좋다.인천 영종도의 인스파이어는 5성급 호텔 타워 3개 동을 보유한 복합리조트다. 실내 워터파크와 초대형 LED로 꾸며진 150m 길이의 디지털 엔터테인먼트 거리, 쇼핑, 다이닝 등 여름 호캉스를 위한 요소를 두루 갖춘 것으로 평가된다.특히 인스파이어는 올여름 계절 맞춤 F&B(식음) 프로모션을 강화했다. '호라이즌 라운지'에서는 망고 빙수를 새롭게 맛볼 수 있다. '망고 애프터눈 티 세트'로 디저트와 칵테일을 함께 즐길 수도 있다. 한식 레스토랑 '하이파이 코리안 소울 푸드'는 제철 해산물 보쌈 세트, 초계국수, 수박화채를 준비했다. 스포츠펍 'MJ23 스포츠 바 앤 그릴'은 '썸머 BBQ 플래터 세트'를 선보인다. 저온 조리한 브리스킷과 풀드 포크, 메이플 글레이즈 치킨 윙, 그릴 새우와 소시지, 통 베이컨 등에 레몬과 맥주가 어우러진 스페인식 맥주 '클라라'를 곁들인다. 중식 레스토랑 '홍반'은 광동식 '여름 한정 한치 메뉴'를 운영한다. 뷔페 레스토랑 '셰프스 키친'은 복날 한정 메뉴 '가마솥 누룽지 삼계죽'과 '여름 민어 사시미'로 여름 보양식을 준비했다.야간에도 먹는 재미는 이어진다. 한국의 거리 미식 문화를 경험할 수 있는 '오로라 나이트 마켓'을 오는 7월 31일부터 8월 15일까지 금·토 양일로 확대 운영한다. 전국 대표 먹거리와 음료로 여름철 실내 야장의 매력을 느낄 수 있다.여름 물놀이도 빼놓을 수 없다. 인스파이어의 스플래시 베이는 장마, 폭염 등 날씨에 구애받지 않고 물놀이를 즐길 수 있는 유리 돔 형태의 실내 워터파크다. 워터코스터 '아쿠아레이서', 바디슬라이드 '스플래시 트위스터' 등 어트랙션으로 짜릿함을 제공한다. 아이들을 위한 '워터 플레이그라운드'도 있다. 밤에는 화려한 조명으로 이색적인 분위기도 연출한다.미디어아트 전시관 '르 스페이스 인스파이어'에서 눈을 즐겁게 하는 방법도 있다. 두 번째 시즌 '아이스 플래닛' 테마가 진행 중이다. 첫 시즌에서 새로운 은하를 여행했다면, 이번 시즌에서는 눈꽃별에서 지구로 돌아오는 여정을 담았다. 우주여행 게이트를 만드는 능력을 가진 캐릭터 '예티'의 이야기가 상상력을 자극하기도 한다. 르 스페이스에서는 자신만의 우주 경험을 스마트폰에 담아볼 수 있다.