에메랄드빛 바다 따라, 올여름 삼척에서 쉬는 법

실속 있는 국내 피서지, 시원한 환선굴·물회 미식

쏠비치 삼척 10주년 식음 프로모션, 마그넷 기획전

[사진] 쏠비치 삼척 전경 0 쏠비치 삼척. / 소노인터내셔널 제공

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여름 휴가를 꼭 해외에서 보내야 하는 것은 아니다. 비행기 타는 것에 피로를 느끼는 이들은 가볍게 떠날 수 있는 국내 여행을 선호하기도 한다. 여름 하면 떠오르는 대표적인 국내 여행지는 아무래도 동해안이다.강원도 삼척은 에메랄드빛 바다와 기암괴석, 석회암 동굴 등 자연의 경이로움을 느낄 수 있는 곳이다. '한국의 나폴리'라는 별명을 가진 장호항과 오랜 세월 파도가 깎아 만든 해안절벽을 따라 걷는 초곡용굴촛대바위길, 여름에도 시원한 환선굴 등을 둘러보며 국내 여행의 심리적 여유로움을 찾아본다. 물회와 막국수, 섭국 등 별미로 여름철 잃기 쉬운 기력을 되살려볼 수도 있다.국내 여행에서도 숙소는 전체 휴가의 만족도를 결정하는 중요한 요소로 꼽힌다. 최근에는 여행지를 선택할 때부터 좋은 숙소가 있는지 먼저 찾아본다는 여행객들이 늘고 있다.삼척에는 소노트리니티그룹 소노인터내셔널의 쏠비치 삼척이 자리하고 있다. 그리스 산토리니 풍경에서 영감을 받아 조성된 이국적인 휴양공간으로 709실의 호텔과 리조트 객실을 보유하고 있다. 물놀이를 즐길 수 있는 오션플레이와 해안 절벽 끝자락에 자리한 카페 '마마티라'는 여름 휴가의 멋과 재미를 살려준다.10주년을 맞은 쏠비치 삼척은 7월 16일까지 특별 식음 프로모션을 진행한다. 뷔페 레스토랑 '셰프스키친'에서는 10년 동안 인기를 누린 메뉴 '베스트 10'을 선정해 '스페셜 섹션'을 운영한다. 해당 메뉴는 앙쿠르트 수프, 시금치 플랫 브레드, 물회, 스노우 크랩 등이다. 베이커리&카페에서는 푸른 바다 빛깔의 '망고 코코넛 시그니처 케이크'와 10주년 기념 와인 프로모션을 진행 중이다.소노인터내셔널은 쏠비치 시그니처 트래블 마그넷으로 여행의 추억을 간직할 수 있는 브랜드 기획전도 같은 기간 진행한다. 쏠비치 삼척을 비롯해 양양, 진도, 남해의 아름다운 전경을 담아낸 마그넷이 특징이다. 기획전은 이탈리아 북부 베네토 지역의 '파스쿠아' 와인이 포함된 패키지로 운영된다.해당 패키지는 객실 1박, 쏠비치 시그니처 트래블 마그넷, 파스쿠아 와인 3종(스윗로제, 스윗화이트, 뀌베넘버5), 조식 뷔페 할인권(4인)으로 구성됐다. 패키지에 포함된 와인을 리조트 내 레스토랑에서 요리와 페어링해 즐길 수 있는 '무료 콜키지 서비스'도 운영한다.