“청년 여러분 외로워 마세요”…남양주시, 고립청년 지원사업 성과 공유

'불씨: 프로젝트' 2개월 운영 성과 공개

남양주시 0 남양주시가 지역에 거주하는 고립청년을 대상으로 실시하고 있는 지원사업 '불씨 프로젝트' 프로그램. /남양주시

경기 남양주시가 15명의 고립청년을 대상으로 2개월간 진행한 지원사업 성과를 공개했다.남양주시는 30일 청년창업센터에서 고립청년 지원사업 '불씨: 프로젝트' 성과공유회인 '불꽃데이'를 개최하고 참여 청년과 운영진이 활동 과정을 되돌아보고 프로그램을 통해 얻은 경험과 변화를 나눴다.'불씨: 프로젝트'는 고립 청년 15명을 대상으로 2개월간 운영된 청년 지원사업이다. 이날 행사에서는 남양주시 청년마음건강센터의 심리검사 및 상담 지원이 함께 진행됐으며, 참여 청년들의 활동 과정을 담은 기록 전시도 열렸다.이날 한 참여 청년은 "그동안 무심히 지나쳤던 장소와 사람, 일상이 새롭게 보이기 시작했다"며 "나 역시 누군가에게는 단순히 스쳐 지나가는 존재가 아니라 발견되고 싶은 존재였던 것은 아닐까 생각하게 됐다"고 소감을 전했다.프로그램에 함께한 매니저는 "누구나 살아가며 고립감과 외로움을 느끼는 순간들이 있다"며 "이번 '불씨 프로젝트'의 경험이 그런 시간을 견디고 다시 일상과 연결되는 데 조금이나마 도움이 됐길 바란다"고 말했다.김선미 시 청년담당관은 "이번 사업을 통해 고립청년들이 서로의 경험을 공유하고, 지역 안에서 관계를 형성할 수 있는 가능성을 확인했다"며 "앞으로도 청년들이 지역사회 안에서 자연스럽게 연결되고 정서적 지지망을 형성할 수 있도록 다양한 청년 지원 프로그램을 추진하겠다"고 밝혔다.