닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 유통

11번가, 온누리상품권 결제 도입…전통시장 상품 온라인 구매 확대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010755

글자크기

닫기

정문경 기자

승인 : 2026. 06. 30. 16:42

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

'디지털온누리' 앱 충전 후 11번가 결제 가능
7% 충전 할인·연말정산 혜택 제공
전통시장·골목상권 가맹점 1400여 곳, 18만여 개 상품 판매
[참고사진] 11번가 온누리상품권 배너 이미지
11번가 온누리상품권 배너./11번가
11번가가 온누리상품권 결제 서비스를 도입하며 전통시장과 골목상권 상품의 온라인 구매 편의성을 강화했다.

30일 11번가는 고객들이 온누리상품권을 이용해 전국 전통시장과 골목상권의 우수 상품을 온라인에서 구매할 수 있도록 온누리상품권 결제 서비스를 오픈했다고 밝혔다.

온누리상품권은 지역경제 활성화를 위해 정부가 발행하는 전통시장 및 상점가 전용 상품권이다. 고객은 '디지털온누리' 앱에서 상품권을 충전한 뒤 11번가에서 사용할 수 있으며, 충전 시 7% 할인과 연말정산 소득공제 혜택도 받을 수 있다.

현재 11번가에는 전국 전통시장과 골목상권의 온누리상품권 가맹점 약 1400곳이 입점해 있으며, 18만여 개 상품을 판매하고 있다.

11번가는 온누리상품권 결제가 가능한 상품을 한데 모은 전용관 '11번가 온누리마켓'도 함께 선보였다. 전용관에서는 디지털·가전, 리빙, 신선·가공식품, 패션 등 다양한 카테고리의 상품을 판매하며, 11번가 상품기획자(MD)가 추천하는 상품도 소개한다. 대표 상품으로는 통영 자연산 해삼, 무주 여름 두릅, 어포튀각, 1++ 한우 등이 있다.

이와 함께 온누리상품권 결제 가능 상품만 모아볼 수 있는 검색 필터와 전용 표시(플래그) 기능도 적용해 고객들이 대상 상품을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

서비스 오픈을 기념한 프로모션도 마련했다. 11번가는 다음 달 31일까지 온누리상품권으로 결제한 고객에게 결제 금액의 2%를 11페이 포인트로 적립해주는 이벤트를 진행한다.

11번가는 이번 서비스 도입으로 고객의 결제 편의성을 높이는 동시에 전통시장과 골목상권 소상공인의 온라인 판로 확대와 상품 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대했다.

고광일 11번가 영업그룹장은 "온누리상품권 결제 도입으로 지역 소상공인 상품의 온라인 접근성을 높이고 고객들이 더욱 다양한 결제 수단을 통해 합리적인 소비를 할 수 있도록 지원하게 됐다"며 "앞으로도 고객 편의와 혜택을 높이는 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
정문경 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

광주일고 “선수들 휘둘리지 않고 대견”…배재고 응원 논란에 야구협회 항의

李대통령 “카드 포인트 지역화폐 전환 방안 추진”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

지금 뜨는 뉴스

‘외산폰 무덤’ 일본도 사로잡았다…스마트폰 직접 챙긴 노태문

밤하늘 붉게 물들인 보름달…카자흐서 관측한 ‘스트로베리 문’

40년 만에 합친 전남·광주교육청…학생 36만명 ‘전국 4위’

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다