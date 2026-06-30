11번가, 온누리상품권 결제 도입…전통시장 상품 온라인 구매 확대

'디지털온누리' 앱 충전 후 11번가 결제 가능

7% 충전 할인·연말정산 혜택 제공

전통시장·골목상권 가맹점 1400여 곳, 18만여 개 상품 판매

[참고사진] 11번가 온누리상품권 배너 이미지 0 11번가 온누리상품권 배너./11번가

11번가가 온누리상품권 결제 서비스를 도입하며 전통시장과 골목상권 상품의 온라인 구매 편의성을 강화했다.30일 11번가는 고객들이 온누리상품권을 이용해 전국 전통시장과 골목상권의 우수 상품을 온라인에서 구매할 수 있도록 온누리상품권 결제 서비스를 오픈했다고 밝혔다.온누리상품권은 지역경제 활성화를 위해 정부가 발행하는 전통시장 및 상점가 전용 상품권이다. 고객은 '디지털온누리' 앱에서 상품권을 충전한 뒤 11번가에서 사용할 수 있으며, 충전 시 7% 할인과 연말정산 소득공제 혜택도 받을 수 있다.현재 11번가에는 전국 전통시장과 골목상권의 온누리상품권 가맹점 약 1400곳이 입점해 있으며, 18만여 개 상품을 판매하고 있다.11번가는 온누리상품권 결제가 가능한 상품을 한데 모은 전용관 '11번가 온누리마켓'도 함께 선보였다. 전용관에서는 디지털·가전, 리빙, 신선·가공식품, 패션 등 다양한 카테고리의 상품을 판매하며, 11번가 상품기획자(MD)가 추천하는 상품도 소개한다. 대표 상품으로는 통영 자연산 해삼, 무주 여름 두릅, 어포튀각, 1++ 한우 등이 있다.이와 함께 온누리상품권 결제 가능 상품만 모아볼 수 있는 검색 필터와 전용 표시(플래그) 기능도 적용해 고객들이 대상 상품을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.서비스 오픈을 기념한 프로모션도 마련했다. 11번가는 다음 달 31일까지 온누리상품권으로 결제한 고객에게 결제 금액의 2%를 11페이 포인트로 적립해주는 이벤트를 진행한다.11번가는 이번 서비스 도입으로 고객의 결제 편의성을 높이는 동시에 전통시장과 골목상권 소상공인의 온라인 판로 확대와 상품 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대했다.고광일 11번가 영업그룹장은 "온누리상품권 결제 도입으로 지역 소상공인 상품의 온라인 접근성을 높이고 고객들이 더욱 다양한 결제 수단을 통해 합리적인 소비를 할 수 있도록 지원하게 됐다"며 "앞으로도 고객 편의와 혜택을 높이는 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.