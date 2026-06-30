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에코프로, 인도네시아 니켈 투자 확대…6만5000톤 확보로 공급망 강화

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김영진 기자

승인 : 2026. 06. 30. 17:04

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BNSI 생산능력 9만톤 확대
1조2000억원 규모 유상증자 결정
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현재 건설 중인 인도네시아 술라웨시 BNSI 제련소 현장 전경./에코프로
에코프로 그룹이 인도네이사 니켈 제련소 2단계 프로젝트에 대주주로 참여하며 핵심 광물 확보에 속도를 낸다. 인도네시아 투자 확대를 통해 니켈 수급 능력을 두 배 이상 늘리고 글로벌 배터리 공급망 재편에 재응한다는 전략이다.

30일 에코프로는 인도네시아 IGIP(인터내셔널 그린 산업단지) 내 'BNSI(Bahodopi Nickel Smelting Indonesia) 제련소' 건설 프로젝트에 대주주로 참여한다고 밝혔다. 에코프로와 에코프로비엠은 기존 계획보다 지분을 늘려 총 39%를 확보하며 프로젝트를 주도할 예정이다. 총 투자 규모는 약 1조5000억원이다.

에코프로는 지난 4년간 인도네시아에 1단계 투자를 마무리해 2만9000톤의 니켈을 확보한 바 있다. 이번 투자가 마무리되면 에코프로는 제련소 투자 지분에 따라 총 6만5000톤의 니켈 수급권을 가지게 된다. BNSI의 생산능력도 당초 연 6만6000톤에서 9만톤으로 확대할 계획으로, 전기차 약 200만대에 공급할 수 있는 규모다.

회사는 이번 투자를 통해 니켈부터 전구체, 양극재까지 이어지는 'Non-PFE(비금지외국기관)' 공급망을 구축하고 원재료 내재화를 바탕으로 삼원계 양극재의 원가 경쟁력을 높인다는 방침이다. 이를 통해 글로벌 배터리 셀 업체와 완성차 기업을 대상으로 수주 경쟁력을 강화할 계획이다.

투자 재원은 에코프로비엠 유상증자를 통해 마련한다. 에코프로비엠은 이날 이사회를 열고 보통주 990만990주를 발행하는 유상증자를 결정했다. 자금 조달 가운데 9150억원이 BNSI 지분 확보 및 헝가리 법인 잔여 투자에, 1350억원이 원재료 매입 등 운영자금에, 1500억원이 시설자금에 투입될 예정이다. 지주사인 에코프로도 배정 물량의 120%를 초과 청약하기로 결정하며 인도네시아 사업의 성장성에 대한 자신감을 나타냈다.

최문호 에코프로비엠 대표는 "이번 유상증자는 글로벌 니켈 시장을 선점해 삼원계 경쟁력을 제고하기 위한 결단"이라며 "에코프로의 독보적인 하이니켈 기술력에 압도적인 원가 경쟁력을 더해 글로벌 삼원계 배터리 시장의 주도권을 확실하게 가져오겠다"고 밝혔다.
김영진 기자

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