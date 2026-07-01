칼로리 25% 낮췄다…하이트진로, ‘진로 라이트’ 한정 출시

이달 6일부터 순차 출고

11.7도 저도주로 MZ 공략

온·오프라인 마케팅으로 소비자 접점 확대

[하이트진로 사진자료] 진로 라이트 포스터 이미지 0 하이트진로 '진로 라이트' 포스터./하이트진로

하이트진로가 기존 '진로'보다 칼로리를 25% 낮춘 '진로 라이트'를 한정 출시하며 저칼로리 소주 시장 공략에 나선다.1일 하이트진로는 여름철을 맞아 칼로리 부담을 줄이고 가볍게 술을 즐기려는 소비 트렌드를 반영해 '진로 라이트'를 선보인다고 밝혔다. MZ세대를 중심으로 확산하는 '헬시 플레저' 소비 흐름에 맞춰 국내 최저 칼로리 소주를 앞세워 시장 공략을 강화한다는 전략이다.진로 라이트는 기존 진로와 동일한 제로슈거 콘셉트를 유지하면서 칼로리를 25% 낮춘 것이 특징이다. 알코올 도수는 11.7도로 부담을 줄였으며, 초깔끔한 목넘김과 시원한 음용감을 구현했다. 제품은 360㎖ 병 제품으로 출시된다.패키지 디자인도 제품 특성을 강조했다. 라벨 전면에는 훌라후프를 돌리는 두꺼비 캐릭터를 적용해 가벼운 이미지를 표현했으며, 훌라후프를 연상시키는 핑크 컬러를 반영한 투톤 병뚜껑으로 차별화를 꾀했다.하이트진로는 제품 출시와 함께 온·오프라인 마케팅도 진행한다. SNS 콘텐츠를 통해 '가벼운 칼로리 소주' 이미지를 알리고, 훌라후프 키링과 키캡 키링 등 굿즈를 활용한 프로모션으로 젊은 소비자와의 접점을 확대할 계획이다.진로 라이트는 오는 6일부터 일반 음식점과 주점, 대형마트 등 주요 유통채널을 통해 순차적으로 출고된다.하이트진로 관계자는 "시장 트렌드와 소비자 니즈를 반영해 부담 없이 즐길 수 있는 '진로 라이트'를 선보이게 됐다"며 "낮은 칼로리와 깔끔한 음용감을 앞세워 여름철 소주시장에 새로운 선택지를 제시할 것으로 기대한다"고 말했다.