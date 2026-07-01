이른 무더위에 골프 UV 액세서리 수요 ‘쑥’…젝시믹스 판매량 38% 늘어

UV 차단 마스크 판매 57% 늘어

'에어핏 쿨링 오픈 마스크' 144% 급증

냉감·UPF50+ 기능 앞세운 마스크·팔토시·바이저 판매 호조

[사진자료]2.젝시믹스 UV 쉴드 에어핏 라이트 마스크 0 젝시믹스 UV 쉴드 에어핏 라이트 마스크./젝시믹스

평년보다 이른 폭염과 강한 자외선이 이어지면서 여름철 골프용 기능성 액세서리 수요가 늘고 있다.1일 젝시믹스는 지난 6월 골프 UV 액세서리 판매량을 분석한 결과 전년 동기 대비 38%, 전달 대비 60% 증가했다고 밝혔다.회사 측은 냉감 기능과 자외선 차단 기능을 갖춘 제품을 중심으로 수요가 확대되면서 본격적인 여름 골프 시즌이 시작된 영향으로 분석했다.가장 큰 성장세를 보인 품목은 UV 차단 마스크다. 마스크류 판매량은 지난해 같은 기간보다 57% 증가했으며, UPF50+ 자외선 차단 기능과 냉감 소재를 적용한 제품이 인기를 끌었다.대표 제품인 'UV 쉴드 에어핏 쿨링 오픈 마스크'는 판매량이 전년 동기 대비 144% 증가했다. 얼굴과 목을 넓게 감싸는 오픈형 디자인에 UPF50+ 자외선 차단 기능을 적용했으며, 접촉 냉감 소재와 우수한 통기성, 신축성을 갖춰 장시간 라운딩에도 쾌적한 착용감을 제공하는 것이 특징이다.팔토시와 바이저 등 기능성 액세서리 판매도 증가세를 보였다. 손등까지 보호하는 팔토시와 자외선 차단 기능을 강화한 바이저는 햇빛 차단은 물론 스타일링까지 고려하는 골퍼들이 늘면서 수요가 확대됐다고 회사 측은 설명했다.젝시믹스는 기능성과 디자인을 동시에 갖춘 골프 액세서리 수요가 앞으로도 지속될 것으로 보고 관련 제품군을 확대할 계획이다.젝시믹스 관계자는 "최근 골퍼들은 기능성 골프웨어뿐 아니라 라운딩 환경에 맞춘 액세서리까지 함께 갖추는 경향이 뚜렷해지고 있다"며 "계절과 라운딩 환경에 최적화된 기능성 제품을 지속적으로 선보이며 여름 골프 시장 공략을 강화할 계획"이라고 말했다.