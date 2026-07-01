“집에서 공항까지 모신다”…신세계면세점, VIP 서비스 차별화

공항 픽업·샌딩 멤버십 도입

면세 쇼핑 넘어 여행 경험까지 확대

신세계면세점, '공항 모빌리티 서비스' 13일 오픈 (1) 0 신세계면세점, VIP 고객 로열티 강화 위한 '공항 모빌리티 서비스' 오픈./레인포컴퍼니

신세계면세점이 VIP 고객을 위한 프리미엄 이동 편의 서비스인 '공항 모빌리티 서비스'를 정식 도입한다. 해외여행 수요 회복에 맞춰 면세업계가 VIP 고객 대상 서비스를 확대하는 모습이다.신세계면세점은 오는 13일부터 최상위 고객을 대상으로 공항 모빌리티 서비스를 선보인다고 1일 밝혔다. 공항과 자택을 오가는 이동 서비스를 멤버십 혜택에 포함한 것으로, 고객이 원하는 시간과 장소에 맞춰 차량을 예약하면 전문 드라이버가 인천국제공항 또는 김포국제공항까지 이동을 지원하는 프리미엄 픽업·샌딩 프로그램이다.이번 프로그램은 국토교통부 허가를 받은 플랫폼 운송사업자이자 글로벌 항공사의 VIP 수송을 담당하는 레인포컴퍼니(LANE4)와 업계 최초로 단독 제휴해 제공된다. 신세계면세점은 면세 쇼핑에 국한됐던 VIP 혜택을 여행 전반으로 확대해 고객 접점을 넓히고 멤버십의 체감 가치를 높인다는 계획이다.이 같은 시도는 VIP 고객의 소비 성향 변화와 맞닿아 있다. 단순한 할인이나 구매 리워드보다 시간 절약과 이동 편의, 맞춤형 서비스 등 여행 전반의 경험을 중시하는 수요에 대응하기 위한 것이다. 신세계면세점은 자체 고객 조사를 통해 공항과 자택을 연결하는 이동 서비스에 대한 선호를 확인했다고 설명했다.서비스는 신세계면세점 최상위 등급인 S.VIP와 VIP 고객을 대상으로 모빌리티 이용 쿠폰을 제공하는 방식으로 운영된다. 이용 고객은 신세계면세점 온라인몰에서 지급된 이용권을 통해 차량 종류와 픽업 시간, 항공편 정보 등을 직접 예약할 수 있다. 탑승 인원과 수하물 규모에 따라 프리미엄 세단 또는 밴이 배정되며, 여행 일정에 맞춰 이용할 수 있도록 설계됐다.운영 과정에는 디지털 기술도 접목했다. 항공편 운항 정보와 예약 시스템을 연동해 항공기 지연이나 도착 시간 변경 등 실시간 변수를 반영할 수 있도록 했다. 이를 통해 일정 변경에도 맞춰 차량 배차를 지원하고, 공항 이동 과정에서 발생할 수 있는 고객 불편을 줄인다는 방침이다.신세계면세점은 서비스 운영 이후 이용 고객의 의견을 반영해 예약 편의성과 픽업 동선 등을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다. 향후에는 외국인 관광객을 대상으로 호텔과 공항을 연결하는 픽업·샌딩 서비스 확대도 검토하고 있다.신세계면세점 관계자는 "VIP 고객이 가장 크게 체감하는 공항 이동 편의를 멤버십 혜택으로 확대한 것이 이번 서비스의 핵심"이라며 "앞으로도 고객의 이용 패턴과 수요를 반영한 차별화된 프리미엄 서비스를 지속 확대해 멤버십 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.