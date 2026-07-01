‘김예지 장애 비하 논란’ 野 박민영·감동란 검찰 송치

명예훼손·모욕·장애인차별금지법 위반 등 혐의

[포토] 김예지 의원 '윤석열 대통령 탄핵소추안 투표' 0 김예지 국민의힘 의원이 지난 2024년 12월 7일 국회에서 열린 본회의에서 윤석열 대통령 탄핵소추안 투표를 하고 있다. /이병화 기자

김예지 국민의힘 의원을 겨냥해 "장애인할당이 너무 많다" 등 비판 발언을 쏟아내 논란이 됐던 박민영 국민의힘 미디어대변인과 유튜버 감동란(김소은)이 검찰에 송치됐다.서울 영등포경찰서는 지난달 29일 두 사람을 정보통신망법상 명예훼손과 모욕, 장애인차별금지및권리구제등에관한 법률 위반 등의 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 1일 밝혔다.국민의힘 대변인 출신으로 윤석열 정부 대통령실 행정관을 지낸 박 대변인은 김 의원이 윤 대통령의 비상계엄 선포 이후 당론과 달리 탄핵소추안 표결에 참여하는 등 공개적으로 반발 행보를 보이자 강하게 비판했다.특히 박 대변인은 김 의원이 시각장애인으로서 국민의힘 비례대표 공천을 두 차례 받은 점을 거론하며 공세를 폈다. 그는 지난해 11월 유튜버 감동란 채널에 출연해 "장애인을 너무 많이 할당해서 문제", "눈이 불편한 것을 제외하면 기득권", "당론을 제일 많이 어긴다", "배은망덕하다", "본인이 장애인이라 주체성을 가지는 게 아니라 배려받는 걸 당연하게 생각하는 것 같다"는 취지로 발언해 논란이 됐다.방송 진행자인 감동란 역시 "김예지는 자기가 장애인인 걸 천운으로 알아야 한다", "장애 없는 남자였으면 오체분시 됐을 것"이라고 말한 것으로 알려졌다.이에 김 의원은 박 대변인을 명예훼손 혐의 등으로 고소했고, 이와 관련한 제3자 고발도 접수됐다.