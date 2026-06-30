책상치며 격해진 회담… 北, 남측서 건넨 金사진 찢는 해프닝도

통일부는 1991년 12월부터 1993년 1월까지 총 32회에 걸쳐 진행된 핵협상을 기록한 3836쪽 분량의 남북회담 문서를 30일 새로 공개했다. 사진은 지난 1992년 4월 21일 통일각에서 열린 남북핵통제공동위원회 제3차회의 회의장면. /제공=통일부