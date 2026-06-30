디지털 산업 크는데 규제는 제자리… “기술발전 못 따라가”

이승민 성균관대 법학전문대학원교수(왼쪽 세번째) 김민호 성균관대 법학전문대학원교수(왼쪽 네번째) 이관후 국회입법조사처장(왼쪽 여섯번째)이 30일 국회입법조사처 대회의실에서 열린 '디지털 산업을 위한 입법 품질 혁신' 세미나에서 참석자들과 기념촬영하고 있다./김민주 기자