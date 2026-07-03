[카드뉴스] 중고로 팔면 의외로 비싼 물건 TOP7

집에 잠들어 있는 물건이 생각보다 높은 가격에 거래될 수도 있습니다.

1. 게임기·게임 타이틀

단종된 모델이나 인기 게임은 중고 수요가 꾸준한 편입니다.

특히 한정판이나 생산이 종료된 제품은 시간이 지나면서 희소성이 높아질 수 있습니다.

✔ 한정판 ✔ 박스 포함 ✔ 상태 양호

2. 레고

조립이 끝난 제품도 시리즈와 희소성에 따라 거래되는 경우가 많습니다.

부품이 모두 있고 설명서와 박스까지 갖춰져 있다면 거래에 유리한 경우가 많습니다.

✔ 정품 박스 ✔ 설명서 ✔ 미니피겨 포함

3. 카메라·렌즈

DSLR, 미러리스, 필름카메라와 렌즈는상태가 좋으면 꾸준한 수요가 있습니다.

단종된 인기 렌즈나 필름카메라는 취미 수요가 이어져 높은 가격에 거래되기도 합니다.

✔ 정품 배터리 ✔ 구성품 보관 ✔ 외관 상태

4. 명품 쇼핑백·박스

브랜드 박스, 더스트백, 보증서 등은 중고 거래에서 별도로 찾는 사람이 있습니다.

선물 포장이나 정품 구성품을 맞추려는 수요가 있어 거래가 이루어지는 경우가 있습니다.

✔ 브랜드 패키지 ✔ 리본 ✔ 쇼핑백

5. 오래된 스마트폰

사용하지 않는 스마트폰도 부품용이나 수집용으로 거래되는 경우가 있습니다.

액정이 깨졌더라도 모델에 따라 부품 활용 목적으로 거래되는 사례가 있습니다.

✔ 전원 작동 여부 ✔ 초기화 ✔ 모델 확인

6. 운동용품

골프채, 자전거, 캠핑용품, 볼링용품 등은 관리 상태가 좋으면 중고 수요가 꾸준합니다.

인기 브랜드와 최근 모델일수록 좋은 상태를 유지했다면 관심을 받을 가능성이 높습니다.

✔ 인기 브랜드 ✔ 사용감 적음 ✔ 관리 상태

버리기 전에 꼭 확인하세요

✔ 시세 검색하기 ✔ 구성품 함께 판매하기 ✔ 깨끗하게 관리하기

5분만 시세를 검색해도 뜻밖의 용돈이 될 수도 있습니다.