문영주 투썸 대표 “밴루엔은 글로벌 F&B 플랫폼 도약의 첫걸음”

해외 브랜드 첫 도입…멀티브랜드 전략 본격화

한국 첫 진출 거점 삼아 아시아 확장 추진

clip20260702155045 0 문영주 투썸플레이스 대표가 2일 서울 강남역 인근 밴루엔 1호점에서 열린 기자간담회에서 발표를 하고 있다./투썸플레이스

KakaoTalk_20260702_150443634 0 이달 3일 오픈하는 강남역 인근 아이스크림 브랜드 밴루엔 1호점./정문경 기자

"밴루엔은 투썸플레이스가 글로벌 멀티브랜드 기업으로 도약하기 위한 중요한 출발점입니다."문영주 투썸플레이스 대표는 2일 서울 강남역 인근 밴루엔 1호점에서 열린 출시 기자간담회에서 이같이 밝히며 "세계적인 경쟁력을 갖춘 브랜드를 발굴·도입해 글로벌 F&B 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다. 밴루엔의 국내 론칭을 시작으로 프리미엄 디저트 브랜드 포트폴리오를 확대하고 새로운 성장동력을 확보하겠다는 구상이다.투썸플레이스가 해외 브랜드를 직접 도입해 국내 사업을 전개하는 것은 이번이 처음이다. 기존 자체 브랜드 중심에서 글로벌 브랜드를 함께 운영하는 멀티브랜드 전략으로 사업 영역을 넓히겠다는 의미가 담겼다.투썸플레이스는 지난 2월 밴루엔과 한국 마스터 프랜차이즈 계약(MFA)을 체결했으며, 이달 3일 강남역 1호점을 시작으로 신세계백화점 강남점과 신논현역 인근에 매장을 잇달아 열 계획이다.밴루엔은 2008년 미국 뉴욕 브루클린에서 아이스크림 트럭으로 출발한 프리미엄 아이스크림 브랜드다. 현재 미국 전역에서 100개 이상의 직영 스쿱숍과 1만여 개 유통망을 운영하고 있다.김신영 투썸플레이스 총괄 부사장은 밴루엔의 경쟁력으로 브랜드 철학과 제품 완성도를 꼽았다. 그는 "좋은 재료로 최고의 아이스크림을 만든다는 철학을 바탕으로 엄선한 원재료를 사용해 브랜드 고유의 맛을 구현하는 것이 차별점"이라고 설명했다.투썸플레이스는 미국 현지에서 생산한 제품을 그대로 들여와 판매한다. 대표 메뉴는 바닐라빈, 시칠리안 피스타치오, 얼그레이 티, 민트칩, 브라운슈가 쿠키도 브라우니 등이다.가격은 국내 소비자의 접근성을 고려해 미국 현지보다 낮게 책정했다. 미국에서 싱글 스쿱 가격이 8~9달러 수준인 반면 국내에서는 5500원에 판매한다.향후에는 미국에서 운영 중인 신제품 개발 공간인 '플레이버 랩(Flavor Lab)'과 같은 콘셉트 매장의 국내 도입도 검토하고 있다. 한국 소비자 취향을 반영한 새로운 플레이버 개발도 추진할 계획이다.밴루엔은 한국을 아시아 첫 진출 시장으로 선택했다. 투썸플레이스는 국내 시장 안착 여부가 향후 아시아 시장 확대의 기준점이 될 것으로 보고 있다. 김 부사장은 "밴루엔 본사도 한국에서의 성공을 아시아 시장 확장의 중요한 전제 조건으로 보고 있다"며 "본사와 긴밀히 협력해 브랜드를 성공적으로 안착시키는 데 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.