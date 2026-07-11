SK하이닉스 나스닥 입성…블롬버그 “역사적인 데뷔”·NYT “최신 AI 투자 가늠자”

WSJ "AI 투자심리를 되살리는 데 기여"

로이터 통신 "투자 열기 여전함 보여줘"

사진 1 (1) 0 10일 오전(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장이 타종을 하며 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다. /SK하이닉스

SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR)를 통해 나스닥에 입성하자 주요 외신들은 기대감을 쏟아냈다. 인공지능(AI) 기업에 대한 투자자들의 수요를 가늠하는 최신 시험대라는 평가가 나오기도 했다.11일 업계에 따르면 전날(현지 시간) 미국주식예탁증서(ADR)를 통해 뉴욕 증시에 입성한 SK하이닉스에 대해 블롬버그 통신은 "역사적인 데뷔"라며 "AI 붐이 수십년 동안 메모리 반도체 산업을 지배해 온 '호황-불황' 주기를 근본적으로 바꿀 것이라는 시장의 베팅"이라고 전했다. 특히 최태원 SK그룹 회장이 고객사들과 장기 공급계약이 늘면서 메모리 산업이 더는 과거와 같은 경기순환형 산업이 아니라고 진단한 점에 주목했다.이와 함께 SK하이닉스의 이력을 조명하기도 했다. 이는 현대전자가 LG반도체를 인수한 뒤 하이닉스로 재편됐고, 이후 메모리 불황으로 채권단 관리를 거쳐 SK그룹에 인수된 과정이다. 블롬버그 통신은 "이번 미 증시 상장은 SK하이닉스에 있어 놀라운 재기 스토리에 정점을 찍었다"고 했다.뉴욕타임스(NYT)는 "AI 관련 기업에 대한 투자자 수요를 가늠하는 최신 시험대"라고 밝혔다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)도 "SK하이닉스의 역사적인 미 거래 데뷔는 AI 투자심리를 되살리는 데 기여했다"고 평가했다. 로이터 통신은 최근 반도체주 상승세가 다소 주춤했지만, 투자 열기가 여전하다는 점을 보여준 사례라고 했다.업계에선 SK하이닉스의 나스닥 상장을 계기로 AI 반도체 투자가 계속될 것이라는 분석을 내놓고 있다.