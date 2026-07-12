5대 금융그룹, 상반기에만 포용금융 11조3000억원 공급

금융위, 포용금융 추진현황 점검회의 개최

연체채권 2조3천억 자체 채무조정·1조5천억 상각

5대 금융 포용금융 0 / 금융위원회 제공

2030년까지 포용금융으로 70조원을 공급키로 한 5대 금융그룹이 올해 상반기에만 11조원이 넘는 자금을 공급했다. 또 연체채권에 대해 자체 채무조정과 소각 등을 실시해 취약 차주들이 정상적인 경제활동에 복귀할 수 있도록 지원했다.금융위원회는 지난 10일 정부서울청사에서 신진창 사무처장 주재로 '5대 지주 포용금융 추진현황 점검회의'를 열고 상반기까지 실적을 점검했다고 12일 밝혔다.KB·신한·하나·우리·농협금융 등 5대 금융은 올해 상반기 중 총 11조3000억원을 포용금융으로 공급했다. 이는 새희망홀씨·중금리대출 등 서민·취약계층 대출과 소상공인·자영업자 대출, 자체 채무조정·소각 등을 포함한 금액이다.이들 금융그룹은 이 기간 동안 2조3000억원(13만5000여건) 규모의 연체채권을 자체 채무조정을 실시하고, 1조5000억원(11만9000여건) 규모의 장기 연체채권은 소각했다.금융그룹별로 보면 KB금융은 2030년까지 17조원을 포용금융에 투입하기로 했는데, 올해 목표인 3조원 중 2조5000억원을 상반기에 공급했다. 또 처음 목표를 수립할 때는 포함하지 않았던 민간 중금리대출 3조5000억원, 소멸시효 도래 전 선제적인 연체채권 소각 5000억원 등을 추가 목표로 설정했는데, 올해에만 7조원의 맞춤형 금융지원을 실시한다.신한금융은 2030년까지 15조원을 공급한다는 계획이다. 올해 5월까지 2조4000억원을 지원했다. 연말까지 포용금융으로 4조5000억원을 공급할 예정이다.하나금융은 총 16조원 중 상반기까지 2조1000억원을 공급했다. 하나금융은 돌봄 인프라 확충과 소상공인 경쟁력 강화를 위한 사회공헌사업도 함께 추진 중이다.우리금융은 7조4000억원 규모의 포용금융을 공급한다는 목표를 세웠다. 올해 목표를 당초 계획보다 1조2000억원 확대해 3조5000억원 이상 지원할 계획이다. 상반기까지 2조1000억원을 공급했다.농협금융도 총 15조3000억원 규모의 포용금융 가운데, 올해 상반기까지 2조1000억원 공급했다. 농협금융은 지역 기반 비금융 지원도 확대하고 있는데, 청년 농업인 판로 지원 대상으로 작년 24개 농가에서 올해 100개로 확대했다.한편 금융위는 5대 금융그룹이 마련한 포용금융 확대방안이 실효성 있게 추진될 수 있도록 지속 점검한다는 방침이다. 금융위 관계자는 "포용금융 전략 추진단을 통해 포용금융 종합평가 체계 도입과 전담 최고책임자 지정, 건전성 규제 합리화, 신용평가체계 개선 등 민간 금융시스템을 포용적으로 재설계해 나갈 계획"이라고 밝혔다.