UV헌터스, UV 99.9% 차단·암막 기능 ‘토핑 양우산’ 선봬

83g 초경량부터 약 200g의 경량 모델… 29가지 디자인 맞춤 제작 지원

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/UV헌터스

기능성 양우산 브랜드 UV헌터스는 소비자가 원하는 디자인을 우산에 적용할 수 있는 맞춤형 '토핑 양우산'을 출시했다고 16일 밝혔다.

토핑 양우산은 소비자가 준비된 29가지 디자인 가운데 원하는 이미지를 선택하면 양우산 표면에 전사 프린팅을 적용하는 커스터마이징 서비스가 특징이다. 프린팅 비용은 별도로 발생하지 않는다.

디자인은 저작권이 만료된 세계적인 명화 일부를 비롯해 동물 캐릭터, 이니셜 각인 등 다양한 시안을 제공해 취향에 맞는 제품을 제작할 수 있도록 했다.

기능성도 강화했다. 제품에는 UV 99.9% 차단 기능과 100% 암막 원단을 적용해 자외선과 햇빛을 효과적으로 차단하도록 설계했다. 또한 방수·발수 코팅을 적용해 비 오는 날에도 사용할 수 있는 양우산으로 제작됐다.

휴대성을 고려해 제품 라인업도 다양화했다. 약 83g 초경량 모델부터 200g 안팎의 경량 모델까지 무게와 크기를 선택할 수 있어 사용 목적에 따라 선택이 가능하다.

UV헌터스 관계자는 "양우산이 단순한 생활용품을 넘어 개성을 표현하는 아이템으로 자리 잡고 있다"며 "토핑 양우산은 누구나 자신의 취향을 반영한 디자인을 부담 없이 적용할 수 있도록 기획한 제품"이라고 말했다.

토핑 양우산은 개인 선물이나 기념품으로 활용할 수 있다. 기업과 대학, 공공기관 등을 대상으로 하는 단체 제작도 별도 상담을 통해 맞춤형 사양으로 제작 서비스를 제공한다.

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