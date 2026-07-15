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명륜진사갈비, 카카오페이 큐알오더 도입…오천원 즉시할인

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정아름 기자

승인 : 2026. 07. 15. 16:11

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숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 비대면 주문 서비스를 도입하고 할인 프로모션을 진행한다.


㈜명륜당은 명륜진사갈비 매장에 '카카오페이 QR오더' 서비스를 도입했다고 15일 밝혔다.


카카오페이 QR오더는 고객이 테이블에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 메뉴를 확인하고 주문과 결제까지 직접 진행할 수 있는 비대면 주문 서비스다. 별도로 직원을 호출하지 않아도 주문이 가능하다.


서비스 도입을 기념한 할인 이벤트는 오는 31일까지 진행된다. 행사 기간 동안 QR오더를 이용해 3만900원 이상 주문한 뒤 결제 수단을 '카카오페이머니'로 선택하면 5000원이 즉시 할인된다.


카카오페이에 등록한 신용카드나 체크카드로 결제할 경우에는 할인 혜택이 적용되지 않는다. 혜택을 받으려면 카카오페이머니를 이용해야 한다.


이번 프로모션은 선착순 1만 명을 대상으로 진행되며, 준비된 수량이 모두 소진되면 조기 종료될 수 있다.


또한 QR오더 서비스가 설치된 명륜진사갈비 매장에서만 참여할 수 있어 방문 전 이용 가능 매장을 확인하는 것이 필요하다.


명륜진사갈비 관계자는 "QR오더 도입으로 고객들이 더욱 편리하게 주문하고 할인 혜택도 함께 누릴 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 다양한 프로모션과 서비스를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

정아름 기자

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