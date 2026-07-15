카카오모빌리티, 영국표준협회 ‘ISO 45001’ 인증 획득

안전보건 관리 체계 갖춘 기업에 부여

[이미지] 카카오모빌리티, 안전보건경영시스템 ‘ISO 45001’ 국제 인증 획득 0 카카오모빌리티가 안전보건경영시스템 'ISO 45001' 국제 인증을 획득했다./카카오모빌리티

카카오모빌리티는 영국표준협회(BSI)로부터 안전보건경영시스템 국제표준인 'ISO 45001' 인증을 획득했다고 15일 밝혔다.ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 산업안전보건 경영 시스템 표준이다. 사업장 내 다양한 위험 요인을 체계적으로 관리하고 산업재해를 예방을 위한 안전보건 관리 체계를 갖춘 기업에 부여된다.카카오모빌리티는 이번 인증을 통해 플랫폼 서비스 운영에서 오프라인 현장에 이르는 다양한 영역에서 안전보건 관리 절차를 체계화한 점을 공인받았다.향후 카카오모빌리티는 실효성 있는 안전보건 경영 체계를 확립하기 위해 사업 및 사업장별 안전보건 목표 이행 현황의 상시 점검, 사업 특성을 반영한 통합 위험성 평가 체계 구축, 안전보건관리체계 운영 성과의 지속적인 점검 및 개선 등 활동을 통해 국제적 수준의 안전 거버넌스를 강화해 나갈 계획이다.류긍선 카카오모빌리티 대표는 "이번 인증을 통해 카카오모빌리티의 안전보건 경영 노력이 국제 기준에 부합한다는 점을 공인 받았다"면서 "앞으로 인증 범위를 지속 확대하고, 안전경영 체계를 고도화하여 안전하고 건강한 근무 환경을 만드는데 힘쓰겠다"고 밝혔다.