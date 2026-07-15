SK이노베이션, AI 창업팀 10곳 육성…에너지·사회문제 해결 지원

'AI 임팩트 솔루션' 최종 10개 팀 선발

AI 데이터센터·폐배터리·디지털 수어 등 실증 지원

전문가 멘토링 거쳐 사업화·투자 연계 추진

clip20260715082217 0 SK이노베이션

SK이노베이션이 인공지능 기술로 에너지와 사회문제를 해결할 청년 창업팀 육성에 나선다. 에너지 효율과 탄소 감축은 물론 돌봄, 안전, 교육 등 사회문제 해결이 가능한 AI 솔루션을 발굴해 사업화까지 지원한다는 계획이다.15일 SK이노베이션은 지난 14일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 'AI 임팩트 솔루션' 최종 선발팀을 대상으로 킥오프 행사와 부트캠프를 개최했다고 밝혔다. AI 임팩트 솔루션은 AI 기반 에너지·사회문제 해결 스타트업을 발굴·육성하는 프로그램으로, SK이노베이션이 주최·후원하고 재단법인 큐네스티가 주관하며 사회복지공동모금회가 지원한다.이번에 선발된 10개 팀은 AI 데이터센터 에너지 효율 개선과 탄소 감축 등 에너지 분야를 비롯해 돌봄, 안전, 환경, 이동권, 교육 등 다양한 사회문제 해결을 목표로 하는 AI 솔루션을 제안했다. 폐배터리 재활용 공정의 비효율 개선, 데이터센터 발열·소음 저감, 희귀암 초기 진단 데이터 분석, 실시간 디지털 수어 생성 기술 등 현장 적용 가능성이 높은 아이디어가 포함됐다.부트캠프에서는 앞으로 4개월간 진행될 개념검증(PoC) 실행 계획과 사업화 전략을 구체화하는 프로그램이 진행됐다. 참가팀들은 AI 기술과 비즈니스 분야 특강, 팀별 솔루션 피칭 세션을 통해 문제 정의와 개발 단계, 실증 계획을 점검하고 사업화 가능성에 대한 전문가 피드백을 받았다.SK이노베이션은 오는 10월까지 AI·기술, 비즈니스, 임팩트 분야 전문가들과 1대1 멘토링을 제공할 계획이다. 특히 AI 분야에서는 물리 인지 AI와 멀티모달 AI 전문가를 비롯해 SK이노베이션 AX단 구성원들이 멘토로 참여해 기술 고도화를 지원한다. 이후 11월 성과공유회 '데모데이'를 통해 우수 3개 팀을 선정하고 사업 고도화와 임팩트 투자 연계 등 후속 지원도 이어갈 예정이다.강충식 SK이노베이션 부사장은 "AI는 에너지 효율과 탄소 저감은 물론 돌봄과 안전, 교육, 이동권 등 복잡한 사회문제를 해결하는 핵심 도구"라며 "참여팀들의 기술이 실제 현장에서 검증되고 사회적 가치로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.