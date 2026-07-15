삼성전자, 갤럭시 폴더블에 적용될 ‘플렉스 티타늄’ 기술 공개

디스플레이 내구성 강화하면서 주름 개선

폴더블 디스플레이 적용에 기술 난제 극복

플렉스 티타늄 디스플레이 이미지 0 플렉스 티타늄 디스플레이 이미지. /삼성전자

삼성전자가 차세대 갤럭시 폴더블 기기에 적용될 '플렉스 티타늄' 디스플레이 기술을 선보인다. 디스플레이의 내구성을 강화하면서 화면 주름을 획기적으로 개선해 완성도 높은 시청 경험을 제공할 예정이다.15일 삼성전자는 첨단 디스플레이 기술과 혁신 신소재, 정밀한 기구 공학을 유기적으로 결합한 '플렉스 티타늄' 디스플레이 기술을 공개한다고 밝혔다.회사는 디스플레이 구조를 재설계해 폴더블 제품의 강점인 시각적 몰입감을 극대화하면서도 디스플레이의 얇은 두께와 유연성, 내구성을 최적 수준으로 구현했다고 설명했다. 플라스틱 필름 대신 '티타늄 합금 필름'을 도입하고, 업그레이드된 '티타늄 플레이트'를 결합해 독자적인 티타늄 이중 구조를 개발했다고도 강조했다.삼성전자 관계자는 "반복적인 개폐와 외부 충격을 견디는 내구성과 회복력은 물론, 정교한 설계에 적합한 얇고 견고한 소재를 연구했다"며 "고탄성·고강성 특성을 지닌 티타늄을 선택한 것"이라고 했다.티타늄은 우주 항공 등에서 부품으로 사용될 만큼 신뢰성이 높으나 폴더블 디스플레이에 적용하기에는 기술적 난제가 많았던 것으로 알려졌다. 이에 미뤄봤을 때 회사는 차별화된 기술력으로 제약을 극복한 셈이다.회사가 구현한 티타늄을 두 가지 핵심 부품이 크게 작용했다고 한다. 디스플레이 내부에서 OLED 패널 하단에 있는 '티타늄 합금 필름'이 첨단 티타늄 합금 소재로 제작돼 폴리머 필름 대비 약 20배 높은 강성을 확보해 내구성과 화면 주름 개선에 기여했다.티타늄 합금 필름 아래 위치해 디스플레이를 접거나 펼칠 때 받쳐주는 역할을 하는 '티타늄 플레이트'는 고도의 홀 가공 기술을 통해 접힘 부위의 미세 홀 크기를 대폭 줄였다. 견고한 접착 구조를 구현해 기기를 펼쳤을 때 화면을 안정적으로 지지하고 접힐 때 유연성을 극대화하는 데 획기적으로 기여했다.삼성 측은 이번에 공개한 플렉스 티타늄 기술이 사용자 피드백을 면밀히 분석해 디스플레이 설계 방식을 근본부터 재고했다고 했다. 이 기술은 차세대 갤럭시 폴더블 제품에 최초로 적용된며 오는 22일 영국 런던에서 개최되는 '갤럭시 언팩' 행사에서 구체적으로 나올 예정이다.문성훈 삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당 부사장은 "삼성의 경쟁력은 소비자의 니즈에 대한 깊은 이해와 일상에 실질적인 가치를 선사하는 기술의 결합에 있다"며 "수년 동안 축적된 디스플레이 기술 노하우를 바탕으로 새롭게 탄생한 차세대 갤럭시 폴더블은 전례 없는 시청 경험을 제공할 것"이라고 했다.유경진 삼성디스플레이 제품개발팀장 부사장은 "티타늄 플레이트는 접히는 부분에 미세 홀 가공으로 유연성과 내구성을 동시에 확보했다"며 "고해상도 설계와 신규 유기재료 적용으로 전력 효율까지 극대화해 차세대 갤럭시 폴더블의 경쟁력을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.