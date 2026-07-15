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가온전선, SK하이닉스에 수백억 규모 배전 케이블 공급

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김영진 기자

승인 : 2026. 07. 15. 09:01

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이천·청주 이어 용인 클러스터까지 공급 확대
하반기 추가 공급 협의…美 기업 프로젝트 참여도 추진
[사진자료] 가온전선 군포 사업장 전경
가온전선 군포 사업장 전경./가온전선
가온전선은 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터에 수백억원 규모의 배전 케이블을 공급했다고 15일 밝혔다. 국내 주요 반도체 생산시설에 전력 인프라 공급을 확대하며 관련 시장 공략을 강화하고 있다는 평가다.

가온전선은 기존 SK하이닉스 이천·청주 공장에 이어 용인 클러스터까지 공급을 확대하며 반도체 전력 인프라 사업 기반을 넓히고 있다. 이를 바탕으로 국내 신규 팹 건설과 기존 생산시설의 증설·교체 수요를 적극 공략할 계획이다.

회사 측은 하반기에도 수백억 원 규모의 추가 공급을 협의하고 있으며 미국 기업이 추진하는 반도체 생산시설 전력 인프라 프로젝트 참여도 추진하고 있다고 밝혔다.

배전 케이블은 생산라인과 공정 설비에 전력을 공급하는 주요 전력 기자재다. 반도체 공장은 24시간 대규모 전력을 사용하는 만큼 신규 팹 건설은 물론 기존 생산시설의 증설과 노후 케이블 교체에서도 배전 케이블에 대한 지속적인 수요가 발생한다는 설명이다.

전력 인프라 시장은 호남권에서 반도체 클러스터 조성이 추진되고, 미국에서도 투자가 이어지면서 빠르게 확대될 전망이다. 가온전선은 국내 배전 케이블 시장 1위의 역량과 LS전선과의 시너지를 바탕으로 국내외 전력 인프라 시장 공략을 확대하고 있다.

정현 가온전선 대표는 "반도체 생산시설은 하나의 거대한 전력 인프라 현장"이라며 "국내에서 축적한 공급 경험과 기술 역량을 바탕으로 미국을 비롯한 글로벌 반도체 전력 인프라 시장으로 사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
김영진 기자

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