테일러메이드 어패럴 티셔츠 판매량↑…전년比 최고 70%↑

사진_테일러메이드 어패럴 시어서커 티셔츠 관련 이미지 0 테일러메이드 어패럴 시어서커 티셔츠. /한성에프아이

골프웨어 브랜드 '테일러메이드 어패럴'의 여름 티셔츠 제품 판매량이 증가하고 있다. 현재 진행 중인 '쿨썸머 프로모션' 반응도 좋아 이 같은 추이는 상승세를 보일 전망이다.15일 한성에프아이에 따르면 여름 티셔츠 중 냉감 소재 티셔츠 제품 판매율은 55%를 기록하며 전년 대비 두 자릿수 가까이 신장했다.특히 시어서커 티셔츠를 비롯한 일부 티셔츠들은 판매율 70%에 달하는 수치를 보인 가운데 현재 리오더를 진행 중이다. 이 제품은 더위를 많이 느끼는 목 부분에 냉감 기능 테이프를 적용, 착용시 몸의 온도를 시원하게 낮춰주는 것이 장점이다.테일러메이드 어패럴은 쿨썸머 프로모션을 진행하고 있다. 30만원 이상 구매 시 '얼음주머니'를, 50만원 이상 구매 시 '보냉 카트백'을 증정한다. 여름 티셔츠와 함께 활용하기 좋은 실용적인 아이템으로 구성해 무더운 시즌 라운드 활용도를 높였으며 전국 테일러메이드 어패럴 매장과 공식 온라인 홈페이지에서 만나볼 수 있다.테일러메이드 어패럴 관계자는 "올여름 기록적인 폭염이 이어지면서 기능성과 쾌적한 착용감을 모두 갖춘 냉감 티셔츠에 대한 고객들의 관심이 크게 높아지고 있다"며 "앞으로도 퍼포먼스는 물론 디자인까지 만족시키는 다양한 시즌 제품을 선보이며 고객 만족도를 높여 나갈 계획이다"고 말했다.