카카오톡, 6차 정기 업데이트…PC에서도 챗GPT 연동

대화 요약·오픈채팅 챗봇 추가, 모바일 이용 흐름 그대로

이미지 재생성·메시지 삭제 등 편의 기능 강화

카카오 사옥 0 카카오 사옥./카카오

카카오가 카카오톡에 AI 기능을 확대 적용하며 이용 경험 강화에 나섰다. 모바일에 이어 PC에서도 'ChatGPT for Kakao'를 이용할 수 있도록 하고, 채팅방 대화 요약과 AI 이미지 생성 기능 등을 추가해 AI 기반 메신저 기능을 고도화했다.15일 카카오는 다양한 AI 기능과 이용자 편의 기능을 담은 카카오톡 6차 정기 업데이트(v26.6.0)를 실시했다고 밝혔다.이번 업데이트를 통해 채팅방별 대화 요약 기능이 새롭게 추가됐다. 이용자는 채팅방 안에서 '대화 요약' 버튼을 누르면 밀린 메시지의 핵심 내용을 한눈에 확인할 수 있어 오랜만에 들어간 채팅방에서도 주요 내용을 빠르게 파악하고 대화에 참여할 수 있다.'ChatGPT for Kakao'는 PC 버전으로 확대됐다. 기존 모바일에서 이어오던 대화 흐름과 설정을 그대로 유지한 채 PC에서도 이용할 수 있으며, 채팅탭 상단의 'ChatGPT' 메뉴를 통해 사용할 수 있다.AI 이미지 기능도 강화했다. 채팅방에서 주고받은 사진을 선택한 뒤 'AI로 만들기'를 누르면 애니메이션 스타일이나 색연필 드로잉 등 다양한 이미지 템플릿을 적용해 새로운 형태의 이미지로 재생성할 수 있다. 별도로 사진을 저장하지 않아도 채팅방에서 바로 활용할 수 있는 것이 특징이다.오픈채팅에는 챗봇(beta) 기능도 도입했다. 방장이 챗봇을 초대하면 이용자는 채팅방을 벗어나지 않고 날씨나 주식 시세 등 다양한 정보를 실시간으로 확인할 수 있다. 이 밖에도 카카오톡 채널에서 발송한 메시지를 24시간 이내 삭제할 수 있는 기능도 추가됐다.카카오 관계자는 "이용자들이 카카오톡의 다양한 대화 환경에서 AI를 더욱 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 이용 경험을 확대했다"며 "앞으로도 일상 속 소통과 AI 경험이 자연스럽게 연결될 수 있도록 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.