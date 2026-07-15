[시사용어] 상선의 종류와 역할

◇ 벌크선·탱커벌크선은 통상 건화물을, 탱커는 액체 화물을 운송하는 선박입니다.'벌크'(Bulk)는 철광석과 석탄, 곡물처럼 포장하지 않은 화물을 말합니다. 이를 전문적으로 운송하는 선박을 벌크선 또는 벌크캐리어라고 합니다. 벌크선은 화물을 컨테이너나 탱크에 담지 않고 선박 내부의 넓은 화물창에 그대로 싣습니다. 주로 제철소에서 사용하는 철광석과 석탄, 발전용 연료, 밀·옥수수 등 곡물을 운송합니다.'탱커'(Tanker)는 원유와 석유제품, 화학제품 등을 운송하는 선박입니다. 대표적인 대형 탱커인 초대형 원유운반선(VLCC)은 한 번에 약 200만 배럴의 원유를 실을 수 있습니다. 탱커 운임은 원유 생산량과 운송 거리, 지정학적 상황 등에 따라 움직이며 최근에는 호르무즈 해협 봉쇄로 운임이 급등했습니다.◇ 컨테이너선컨테이너선은 의류와 가전제품, 자동차 부품 등 다양한 화물을 규격화된 컨테이너에 담아 운송하는 선박입니다. 크기는 길이 6m짜리 컨테이너 1개를 뜻하는 TEU로 표시합니다. 선박에서 내린 컨테이너를 트럭이나 철도로 바로 옮길 수 있어 세계 교역의 핵심 운송수단으로 활용됩니다.