닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

AI·지정학적 위기 속 韓 경제의 길 찾는다… 성균관대에 모인 글로벌 석학

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005740

글자크기

닫기

손강훈 기자

승인 : 2026. 07. 15. 15:42

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

AI·거시금융·신경제 패러다임 집중 진단
물가 충격부터 ‘피지컬 AI’까지 심층 분석
성균관대 심포지엄
15일 인공지능, 거시금융, 그리고 새로운 경제를 주제로 열린 특별 심포지움에서 백채원 성균관대 교수가 주제 발표를 하고 있다. / 손강훈 기자
인공지능(AI) 기술이 단순한 디지털 도구를 넘어 물가, 금융시장, 산업 생산 현장, 나아가 국제 질서까지 근본적으로 재편하고 있다. 이러한 거대한 경제적 대전환의 실체를 학술적·실무적 관점에서 짚어보는 특별한 논의의 장이 성균관대학교에서 펼쳐졌다.

성균관대학교 경제연구소(SERI)와 글로벌금융리서치센터(GFRC)는 15일 오후 1시 성균관대 다산경제관에서 '인공지능, 거시금융, 그리고 새로운 경제(AI, Macro-Finance, and the New Economy)'를 주제로 특별심포지엄을 성황리에 개최했다.

지난 14일부터 오는 24일까지 11일간 이어지는 '2026 SKKU 국제학술대회'의 핵심 프로그램 중 하나인 이번 심포지엄은, 급변하는 디지털 시장경제의 작동 원리를 진단하기 위해 마련됐다. 특히 김준영 성균관대 전 총장(현 명예총장·전 학교법인 이사장)이 직접 좌장을 맡아 거시경제와 금융, 정책 분야를 아우르는 심도 있는 통찰을 이끌어냈으며, 심포지엄에 참여한 한국과 미국의 경제·금융 전문가들은 AI 시대가 마주한 4대 핵심 의제를 집중 진단했다.

우선 물가와 금융시장의 상관관계를 다룬 백채원 성균관대 교수와 토드 메서(Todd Messer) 미국 연방준비제도이사회(FRB) 이코노미스트는 '인플레이션 서프라이즈와 실물 경제' 발표를 통해 물가 데이터가 시장에 미치는 비대칭적 반응을 분석했다.

연구진은 물가 상승의 '출처'를 수요형과 공급형으로 구분해 해석해야 한다고 제언하며, 향후 AI 투자로 인한 비용 압력이 금융긴축과 경기둔화에 미칠 파급효과를 면밀히 살펴야 한다고 강조했다.

이어 실물 산업 현장의 패러다임 변화가 다뤄졌다. 이정환 한양대 교수는 한국 경제의 도약 카드로 '피지컬 AI(Physical AI)'를 지목했다. 이 교수는 공장·물류·조선소 등 우리 경제의 강점인 제조업 현장에 AI를 결합하는 것이 챗봇 서비스보다 한국 경제에 더 직접적인 기회가 될 것이라고 진단했다.

세 번째 발표자로 나선 송수영 중앙대 명예교수는 'AI 생산성 역설'을 비판적으로 점검했다. 송 교수는 "AI 투자가 단기적으로 수익성을 하락시키는 'J자형' 경로를 보일 수 있다"며 기업들이 단순한 홍보를 넘어 조직과 공정의 실질적인 재설계를 통해 성과를 증명해야 한다고 주문했다.

마지막으로 김영한 성균관대 명예교수는 '지정학적 분절 속 경제 협력'을 화두로 던지며, 단순한 기술이전을 넘어 상대국과의 제도적 신뢰를 바탕으로 한 단계별 검증 체계가 구축돼야만 진정한 '평화 배당'을 얻을 수 있다고 분석했다.

심포지엄에는 이한주 경제·인문사회연구회 이사장이 축사를 통해 AI 시대의 공정경쟁과 국가 성장전략의 중요성을 역설하며 논의의 무게를 더했다. 행사를 총괄한 류두진 성균관대 경제연구소장 겸 GFRC 센터장은 "AI 정책은 더 이상 연구개발 지원에 머물지 않고, 통화·경쟁·금융안정·외교 전략이 결합된 '종합 경제정책'으로 나아가야 한다"고 강조했다.

한편 이번 심포지엄이 포함된 '2026 SKKU 국제학술대회'는 150편의 융복합 논문 발표와 세계적 석학들의 기조강연으로 구성된 대규모 지식 축제다. 성균관대의 핵심 가치인 '인의예지'를 바탕으로 AI 시대의 지속 가능한 번영을 모색하는 이번 학술대회는 오는 24일까지 본격적인 미래 문명 진단을 이어간다.
손강훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 중수청 준비단, ‘수사관’ 확보부터 나섰다…검찰 일반직에 의견 수렴 착수

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

李, 삼전닉스 레버리지 논란에 “주식시장 돌덩이 골라내야”

대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가