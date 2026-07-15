BYC, 창립 80주년 기념 한정판 패키지·이벤트 진행

BYC 80주년 스페셜 드로즈 세트_1 0 BYC 80주년 스페셜 드로즈 세트. /BYC

BYC는 '한정판 BYC 80주년 스페셜 드로즈 세트'를 출시함과 동시에 'BYC 팔순잔치 페스타'를 실시한다고 15일 밝혔다.BYC의 모달스판 드로즈는 부드러운 모달 소재와 뛰어난 신축성의 스판 원사를 적용해 하루 종일 편안한 착용감을 제공한다.BYC 80주년 스페셜 드로즈 세트는 오리지널 로고를 활용한 드로즈 3종과 특별 제작 패키지로 구성했다.드로즈는 브랜드의 헤리티지를 현대적인 감성으로 재해석한 디자인을 적용해 창립 80주년을 기념하는 한정판으로 소장 가치를 높였다.특히 한정판 제품은 오리지널 BYC 로고를 중심으로 각각 다른 스타일을 적용했다.패키지는 '80년의 역사가 다시 켜집니다'를 콘셉트로 추억을 상징하는 브라운관 TV를 모티브로 제작했다.이번 모달스판 드로즈와 BYC 80주년 스페셜 드로즈 세트는 BYC 자사몰과 브랜드스토어, 무신사를 통해 판매한다.BYC는 80주년을 맞아 이달 23일부터 내달 9일까지 'BYC 팔순잔치 페스타' 를 실시한다.행사 기간 동안 전국 BYC 직영점과 온라인몰(BYC 공식몰, 브랜드스토어)에서 전 품목 기본 10% 할인과 추가 8% 할인 쿠폰을 제공해 최대 18% 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 온라인몰(BYC 공식몰, 브랜드스토어)에서 8만원 이상 구매한 고객에게는 메가커피 쿠폰을 증정한다.인스타 소문내기 이벤트도 내달 9일까지 진행한다. BYC 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤 80주년 축하 댓글을 남기면 추첨을 통해 총 5명에게 80주년 한정판 드로즈 3매입 패키지를 증정한다.BYC 관계자는 "앞으로도 BYC만의 헤리티지를 바탕으로 고객들과 공감할 수 있는 다양한 제품과 프로모션을 선보일 계획"이라고 말했다.