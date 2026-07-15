코픽스 17개월만에 3%대로 상승…주담대 변동금리 오른다

잔액기준과 신잔액기준도 모두 올라

clip20260715175158 0 /은행연합회

은행권 주택담보대출 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 상승했다. 이에 코픽스 지수를 대출 준거금리로 삼는 주요 시중은행의 변동형 주담대 상품 금리도 내일부터 상향 조정될 예정이다.15일 은행연합회에 따르면 6월 신규취급액 기준 코픽스는 3.05%로, 전월(2.90%)보다 0.15%포인트 상승했다. 신규 취급액 기준 코픽스가 3%대에 올라선 것은 지난해 1월(3.08%) 이후 17개월만이다. 잔액기준 코픽스도 2.94%로 0.05%포인트 올랐고, 신잔액기준 코픽스는 2.54%로 0.04%포인트 인상됐다.지난달 13일부터 이달 10일까지 4주간 공시된 단기 코픽스는 2.79%~2.95%로 집계됐다. 단기 코픽스는 계약만기 3개월물인 단기자금을 대상으로 산출한다.코픽스는 국내 8개 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협·IBK기업·SC제일·씨티)이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행권 주택담보대출 변동금리의 기준이 된다. 이에 코픽스 금리를 기준금리로 삼고 있는 주요 시중은행의 변동형 주담대 금리도 내일부터 조정될 예정이다.KB국민은행은 16일부터 주담대 변동금리를 신규취급액 기준 4.02%~5.42%에서 4.17%~5.57%로 올리고, 신잔액기준 금리도 4.23%~5.63%에서 4.27%~5.67%로 상승한다. 전세자금대출 금리는 신규코픽스 기준 3.66%~5.06%에서 3.81%~5.21%로 상승하고, 신잔액기준은 4.09%~5.49%에서 4.13%~5.53%로 올린다.우리은행은 주담대 변동금리를 신규취급액 기준 4.39%~5.59%에서 4.54%~5.74%로 올리고, 신잔액기준은 4.18%~5.38%에서 4.22%~5.42%로 상승한다.NH농협은행은 주담대 변동금리를 신규취급액 기준 4.17%~6.37%에서 4.38%~6.58%로 올렸다.신규취급액 기준 코픽스는 해당 월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출해 시장금리 변동이 빠르게 반영되는 반면 잔액 기준 코픽스와 신잔액 기준 코픽스는 시장금리 변동이 비교적 느리게 반영된다.은행연합회 관계자는 "코픽스 연동 대출을 받고자 하는 경우 이러한 코픽스의 특징을 충분히 이해한 후 신중하게 대출 상품을 선택할 필요가 있다"고 말했다.