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중기벤처 중소

일룸, 다이닝·침실 중심 신제품 라인업 출시

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 15. 17:53

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[사진자료 1] 일룸 '업 모션 테이블' 리뉴얼 제품
일룸 '업 모션 테이블' 리뉴얼 제품. /일룸
퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 '일룸'이 다이닝과 침실을 중심으로 한 신제품 라인업을 공개하고, 출시를 기념해 다양한 구매 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.

15일 일룸에 따르면 이번 라인업의 핵심은 일룸의 다이닝 베스트셀러 '업 모션 테이블' 리뉴얼 제품이다. 거실을 서재처럼 활용하고자 하는 유자녀 가구와 거실·주방의 경계 없이 공간을 유연하게 활용하고자 하는 소비자를 위해 상판 소재와 색상을 새롭게 적용했다.

컬럼 구조와 전선·멀티탭 정리 기능도 개선해 사용 편의성을 높였다. 또한 기존 제품에 대한 소비자 피드백을 설계에 적극 반영하고 디자인 디테일까지 한층 개선해, 리빙 모션 가구 분야에서 일룸만의 제품 경쟁력을 강화했다.

침실 카테고리에서는 신혼부부와 4050세대를 겨냥한 '모어 모션베드' 시리즈를 새롭게 선보인다. 호텔 침실을 연상시키는 세련된 디자인에 슬림한 다리형 프레임을 적용해 기존 모션베드와 차별화된 분위기를 구현했다.

일체형 SS 침대를 중심으로 평판형 구조의 프레임 안에서 매트리스를 좌우로 유연하게 배치할 수 있도록 설계해 휴식, 독서, 수면 등 다양한 라이프스타일에 맞춰 활용할 수 있다. 고속충전 포트를 기본 탑재한 기능형 우드 헤드보드를 적용했으며 패널형 협탁과 코너 협탁을 함께 구성해 침실 공간을 통일감 있게 연출하면서 모션베드 활용성까지 높였다.

일룸은 이번 리뉴얼 출시를 기념해 내달 31일까지 예약구매 프로모션을 진행하며 구매 금액에 따라 최대 20만 포인트를 제공한다. 이와 함께 '여름방학 공부방 기획전'을 통해 '뉴트', '로이', '링크플러스' 등 책상세트 구매 시 최대 7만포인트를 추가로 제공한다.

일룸 관계자는 "앞으로도 디자인과 기능을 모두 갖춘 제품을 통해 고객의 다양한 라이프스타일을 지원하고 새로운 생활 방식을 제안하는 가구 브랜드로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.
이철현 기자

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