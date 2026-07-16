닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

현대에이치티, 베트남 국영기업 등과 MOU…북부 스마트홈 시장 진출

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716000907351

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:30

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements


이건구 현대HT 대표이사(왼쪽 네번째)가 하노이시 산하 국영기업 HANDICO 관계자들과 전략적 업무협약 체결 후 기념촬영을

하고 있다.

스마트홈 기업 현대에이치티(현대HT)가 베트남 하노이 지역 주요 부동산 개발사들과 업무협약(MOU)을 체결하고 현지 스마트홈 시장에 진출한다고 밝혔다.


이번 협약은 베트남 북부 지역을 중심으로 스마트홈 사업 기반을 확대하고 현지 개발 프로젝트와 연계한 제품 공급망을 구축하기 위해 진행됐다.


현대HT는 하노이시 산하 국영기업인 ‘한다코(HANDICO)’, 현지 파트너사 ‘스타엑스 테크놀로지(StarX Technology·이하 스타엑스)’와 협력 체계를 구축했다. 협약에 따라 현대HT가 스마트홈 솔루션과 기기를 공급하면, 스타엑스가 하노이를 비롯한 북부 지역의 유통·설치·기술 지원을 전담한다. 도시 개발 및 공공주택 공급을 담당하는 한다코는 시범 세대와 모델하우스에 현대HT의 시스템을 우선 적용해 성능을 검증한 뒤, 향후 신규 개발 프로젝트에 도입을 검토할 예정이다.


아울러 현대HT는 현지 개발사인 ‘남홍그룹(Nam Hong Group)’, ‘반쑤언(Van Xuan)’과도 스마트홈 사업 협력을 맺었다. 남홍그룹은 현재 추진 중인 주거 및 도시 개발 사업에 현대HT 솔루션 우선 적용을 검토하며, 반쑤언은 스타엑스가 시공과 기술 지원을 맡는 프로젝트에 시스템 도입을 논의한다.


현대HT는 하노이 지역 대형 부동산 개발 프로젝트를 중심으로 스마트홈 솔루션 공급을 확대하고, 현지 수요에 맞춘 솔루션을 개발해 동남아시아 시장 내 점유율을 높여갈 계획이다.


이건구 현대HT 대표이사는 “이번 협력은 자사의 스마트홈 기술을 실제 프로젝트에 적용해 사업 모델을 확장하고 기술 경쟁력을 입증할 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “베트남 북부를 시작으로 동남아 주요 지역 등 글로벌 시장 공략을 가속화하겠다”고 말했다.

성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 한국 조선사 검토·‘지역 밖’ 선박 구매 언급…미 해군 조달 확대 신호

‘메시 라스트 댄스’ 한 경기 남았다…아르헨티나, 월드컵 2연패 정조준

[속보] 한국은행, 기준금리 연 2.75%로 0.25%포인트 인상…3년6개월 만

메가프로젝트로 늘어나는 송전망 수요…전문인력·자재는 ‘태부족’

[검사수첩] 두 검사가 이어간 수사…경찰이 놓친 ‘몰카 SD카드 바꿔치기’ 진실 밝혔다

[사설] 해외서도 레버리지 ETF 비판… 대책 서둘러라

미군, 이란 닷새째 2차례 공습…WSJ “트럼프, 섬 점령·핵 연계시설 폭격 검토”

지금 뜨는 뉴스

해인사, 유네스코 세계유산위원회서 팔만대장경 가치 알린다

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터