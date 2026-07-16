카페24 매일배송, 출시 1년만에 누적 273만건 돌파

(이미지)'D2C도 주 7일·365일 배송 시대'…'카페24 매일배송', 출시 1년 만에 이용 브랜드 22배 증가 1

'카페24 매일배송' 이용 브랜드 수가 출시 1년 만에 22배 이상 증가한 것으로 나타났다.16일 카페24에 따르면 매일배송 출시 후 이용 브랜드 수는 월평균 30% 이상 증가했고 월별 배송량도 서비스 초기 대비 약 9배 늘었다. 지난 1년간 누적 배송 건수는 273만건을 넘어섰다.서비스를 도입한 지 3개월 이상 된 브랜드를 대상으로 도입 전후 성과를 비교한 결과 주문량, 평균 리드타임, 구매전환율, 신규 구매고객, 평일 주문, 주말 주문 등 6개 핵심 지표가 모두 개선됐다.특히 신규 구매고객은 31.4%, 전체 주문량은 21.7% 늘었다. 평균 출고 소요 시간은 16.9% 단축됐고 주말 주문도 21.2% 늘어 평일에 집중되던 주문이 주말까지 확대됐다.이 같은 성과를 바탕으로 서비스 출시 이후 매일배송을 도입한 브랜드의 유지율은 99% 이상, 이탈률은 0.2% 이하를 기록하고 있다.매일배송은 D2C(소비자 대상 직접 판매)브랜드도 주 7일·365일 출고 체계를 운영할 수 있도록 설계된 풀필먼트 서비스다. 별도의 물류 인프라 구축 없이도 카페24 제휴 물류사에 상품을 미리 입고해두면 주말과 공휴일에도 주문 즉시 상품 출고가 이뤄진다.이를 통해 자사몰에서도 손쉽게 대형 플랫폼 수준의 배송 경쟁력을 확보할 수 있다. 브랜드 운영 전략에 따라 매일배송, 당일배송, 새벽배송 등 다양한 배송 옵션을 유연하게 적용할 수 있다.매일배송은 별도의 개발이나 복잡한 시스템 연동 없이 카페24에서 제휴 물류사 서비스를 신청한 뒤 배송 형태를 선택하는 것만으로 적용할 수 있다. 전체 상품이 아닌 원하는 상품만 선택적으로 위탁할 수 있다.판매 상품에 '오늘 출발', '내일 도착', '매일배송' 등 배송 정보를 직관적으로 안내하는 뱃지를 노출할 수 있고 브랜드별로 뱃지 디자인과 배송 명칭을 자유롭게 커스텀해 배송 경험을 브랜드 아이덴티티의 일부로 활용할 수 있다.카페24는 현재 CJ대한통운, 패스트박스, 파스토, 품고, 위킵, 아르고, 아워박스 등 7개 물류사와 협력하고 있으며 상온뿐 아니라 저온 배송까지 지원해 식품·뷰티 등 다양한 상품군도 안정적으로 운영할 수 있다.이재석 카페24 대표는 "단순한 배송 서비스를 넘어 자사몰 사업자가 주말에도 판매 기회를 놓치지 않도록 돕는 서비스"라며 "앞으로도 사업자가 물류 인프라 구축에 대한 부담 없이 배송 경쟁력을 확보할 수 있도록 서비스를 지속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.