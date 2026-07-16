골목상권 ‘한파’…소상공인 10곳 중 6곳 “하반기도 어렵다”

중기중앙회 조사…투자계획 '없다' 96.6%, 세제혜택·에너지 비용 경감 정책 요구 커져

골목상권 소상공인 10곳 중 6곳 "하반기도 경기 악화"

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고물가와 내수 침체 장기화로 골목상권 소상공인의 경영난이 이어지는 가운데, 소상공인 10곳 중 6곳은 올해 하반기에도 경기 악화를 전망하는 것으로 나타났다. 투자 계획을 세운 업체는 드물었으며, 세제 혜택 확대와 에너지 비용 부담 완화에 대한 정책 요구가 가장 큰 것으로 조사됐다.중소기업중앙회는 골목상권 주요 10대 업종 소상공인 505개사를 대상으로 실시한 '골목상권 소상공인 상반기 경기동향·하반기 경기전망 조사 결과'를 16일 발표했다.조사 결과 지난해 하반기와 비교한 올해 상반기 사업 전반 경기가 '악화됐다'고 응답한 비율은 63.6%였다. 올해 하반기 역시 '경기가 악화될 것'이라는 응답이 59.8%에 달했다.부문별로도 경기 침체는 이어질 것으로 예상됐다. 하반기 전망에서 자금 사정 악화(58.4%), 매출 감소(59.4%), 영업이익 감소(59.8%), 오프라인 방문객 감소(58.8%), 온라인 플랫폼 주문 감소(44.1%) 등 모든 항목에서 부정적 응답이 긍정적 응답을 크게 웃돌았다. 다만 상반기 실적과 비교하면 악화 응답 비율은 소폭 낮아졌다.업종별로는 세탁소·미용실(72.7%), 부동산중개소(70.0%), 학원(68.0%), 호프·주점·포차(63.3%) 순으로 매출 악화 전망이 높았다. 외식업 가운데서는 호프·주점·포차와 일반음식점(56.0)의 부정 전망이 두드러진 반면 카페·베이커리(41.2%)는 상대적으로 경기 영향이 적을 것으로 전망됐다.소상공인들이 하반기 경기를 비관적으로 보는 가장 큰 이유는 '고물가와 소득 불균형 등에 따른 소비 여력 감소(60.9%)'였다. 이어 원재료비·임차료·인건비 등 운영비용 상승(23.5%)이 뒤를 이었다. 경기 불확실성이 커지면서 투자 심리도 크게 위축됐다. 올해 하반기 사업 투자 계획이 '없다'는 응답은 96.6%에 달했다.온라인 플랫폼 활용 여부에 따른 차이도 확인됐다. 온라인 플랫폼에 입점하지 않은 업체는 입점 업체보다 자금 사정, 매출, 영업이익 등 모든 부문에서 악화 응답이 7%포인트 이상 높았다.경영 애로사항으로는 내수 부진이 가장 큰 문제로 꼽혔다. 상반기 77.2%, 하반기 71.3%가 내수 부진을 지목했으며, 원재료비·물품 매입가 상승, 전기·가스 등 에너지 비용 부담이 뒤를 이었다. 업종별로는 일반음식점, 호프·주점·포차, 카페·베이커리가 원재료비 부담을 가장 큰 어려움으로 꼽았고, 숙박업은 에너지 비용 부담을 가장 큰 애로사항으로 응답했다.골목상권 활성화를 위해 가장 필요한 정부 정책으로는 소상공인 세제 혜택 확대(65.7%)가 가장 많이 선택됐다. 이어 에너지 비용 부담 경감(52.1%), 정책자금·보증 확대 등 금융 지원(43.6%), 대출 만기 연장·원리금 상환 부담 경감(31.7%), 소비쿠폰·여행지원금 등 소비 촉진 정책(20.2%) 순으로 조사됐다.김희중 중기중앙회 경제정책본부장은 "현재 소상공인은 정책자금 확대보다 세제 혜택 확대와 에너지 비용 부담 경감에 대한 정책 수요가 더 높은 상황"이라며 "업종별 경영 환경과 특성을 반영한 맞춤형 지원 정책이 필요하다"고 말했다.