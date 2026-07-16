“글로벌 AI 기업 팔란티어와 파트너십”…KT, FDE 경쟁력 더 키운다

변우철 상무 "팔란티어 엔지니어 다수 확보

KT 인증 시험 통해 공인받으며 인재 키워"

13~15일 분당 사옥서 팔란티어와 행사도

임직원들 문제·효율화 방안 발굴해 의미 커

[KT사진1] Agent Camp1 0 KT 임직원들이 Agent Camp에 참가해 발표하는 모습. /KT

"KT는 글로벌 인공지능(AI) 기업인 팔란티어와 독특한 파트너십을 가진 만큼, 역량 있는 FDE(현장 배치 엔지니어) 인재를 가장 많이 보유하고 있습니다."16일 변우철 KT AX Engineering본부 P-FDE담당 상무는 'AI 전환(AX) 실행 전략 관련 온라인 브리핑'을 통해 이같이 밝혔다. 회사마다 고객과 밀착해 문제를 해결하는 FDE 전략을 추진하고 있는데, KT는 FDE를 처음 정립한 팔린티어와 협력관계라는 강점이 있다는 것이다.변 상무는 "(팔란티어와) 한국에서 유일한 고객이면서 파트너"라며 "그렇기에 내부 과제를 추진하면서 확산할 수 있고 그 과정에서 엔지니어 트레이딩도 가능하다"고 강조했다. 무엇보다 다수의 팔란티어 엔지니어를 확보하고 있다는 게 크다고 주장했다. 경험이 많은 FDE 인재를 보유하고 있어 KT의 역량은 클 수밖에 없다는 얘기다. 변 상무는 "KT는 인증 시험을 통해 공인받으면서 (인재를) 키울 수 있다"고 말했다.실제로 KT는 팔란티어와 함께 지난 13~15일 분당 사옥에서 임직원 대상으로 AI 해커톤 행사인 'Agent Camp'를 진행하기도 했다. 이는 단순히 AI 에이전트를 개발하는 게 아니라 임직원들이 주도적으로 업무 문제점을 발굴하면서 실질적인 효율화 방안을 찾았다는 점에서 의미가 크다는 게 KT 관계자 설명이다.행사에선 'AI 네트워크 보안 관제 Agent', 'AI 에너지 운영 최적화 Agent', '데이터 for AI Agent' 등 KT의 주요 사업 영역에 실제 적용할 수 있는 3개 과제가 주어졌고, 임직원들은 AI와 데이터 통합 등을 기반으로 해결 방안을 설계했다고 한다.특히 팔란티어의 데이터 통합 플랫폼 '파운드리'와 AI 플랫폼 'AIP'를 활용해 데이터를 의미 단위로 연결하는 '온톨로지'를 구축했다. 온톨로지는 업무와 데이터를 하나의 의미 체계로 연결해 AI 에이전트가 맥락을 이해하고 수행하는 지식 모델이다. KT 관계자는 "(임직원들이) 현장 적용 가능성을 검증했고, 팔란티어의 FDE가 멘토로 참여해 협업을 지원했다"고 했다.KT는 사내 AI 혁신 프로그램을 지속적으로 확대해 FDE 역량을 강화하고 고객 요구에 민첩하게 대응할 수 있는 현장 중심형 전문가를 양성하겠다는 방침이다. 변 상무는 "이번 Agent Camp와 같이 다양한 AI 혁신 프로그램을 마련해 임직원의 AI 활용 역량을 강화할 것"이라며 "KT는 팔란티어처럼 글로벌 파트너와의 협업을 통해 검증된 실행력을 계속 확보할 것"이라고 했다. 그러면서 "B2B AX 시장에서 경쟁력을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.