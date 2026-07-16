닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

“글로벌 AI 기업 팔란티어와 파트너십”…KT, FDE 경쟁력 더 키운다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716010006063

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

변우철 상무 "팔란티어 엔지니어 다수 확보
KT 인증 시험 통해 공인받으며 인재 키워"
13~15일 분당 사옥서 팔란티어와 행사도
임직원들 문제·효율화 방안 발굴해 의미 커
[KT사진1] Agent Camp1
KT 임직원들이 Agent Camp에 참가해 발표하는 모습. /KT
"KT는 글로벌 인공지능(AI) 기업인 팔란티어와 독특한 파트너십을 가진 만큼, 역량 있는 FDE(현장 배치 엔지니어) 인재를 가장 많이 보유하고 있습니다."

16일 변우철 KT AX Engineering본부 P-FDE담당 상무는 'AI 전환(AX) 실행 전략 관련 온라인 브리핑'을 통해 이같이 밝혔다. 회사마다 고객과 밀착해 문제를 해결하는 FDE 전략을 추진하고 있는데, KT는 FDE를 처음 정립한 팔린티어와 협력관계라는 강점이 있다는 것이다.

변 상무는 "(팔란티어와) 한국에서 유일한 고객이면서 파트너"라며 "그렇기에 내부 과제를 추진하면서 확산할 수 있고 그 과정에서 엔지니어 트레이딩도 가능하다"고 강조했다. 무엇보다 다수의 팔란티어 엔지니어를 확보하고 있다는 게 크다고 주장했다. 경험이 많은 FDE 인재를 보유하고 있어 KT의 역량은 클 수밖에 없다는 얘기다. 변 상무는 "KT는 인증 시험을 통해 공인받으면서 (인재를) 키울 수 있다"고 말했다.

실제로 KT는 팔란티어와 함께 지난 13~15일 분당 사옥에서 임직원 대상으로 AI 해커톤 행사인 'Agent Camp'를 진행하기도 했다. 이는 단순히 AI 에이전트를 개발하는 게 아니라 임직원들이 주도적으로 업무 문제점을 발굴하면서 실질적인 효율화 방안을 찾았다는 점에서 의미가 크다는 게 KT 관계자 설명이다.

행사에선 'AI 네트워크 보안 관제 Agent', 'AI 에너지 운영 최적화 Agent', '데이터 for AI Agent' 등 KT의 주요 사업 영역에 실제 적용할 수 있는 3개 과제가 주어졌고, 임직원들은 AI와 데이터 통합 등을 기반으로 해결 방안을 설계했다고 한다.

특히 팔란티어의 데이터 통합 플랫폼 '파운드리'와 AI 플랫폼 'AIP'를 활용해 데이터를 의미 단위로 연결하는 '온톨로지'를 구축했다. 온톨로지는 업무와 데이터를 하나의 의미 체계로 연결해 AI 에이전트가 맥락을 이해하고 수행하는 지식 모델이다. KT 관계자는 "(임직원들이) 현장 적용 가능성을 검증했고, 팔란티어의 FDE가 멘토로 참여해 협업을 지원했다"고 했다.

KT는 사내 AI 혁신 프로그램을 지속적으로 확대해 FDE 역량을 강화하고 고객 요구에 민첩하게 대응할 수 있는 현장 중심형 전문가를 양성하겠다는 방침이다. 변 상무는 "이번 Agent Camp와 같이 다양한 AI 혁신 프로그램을 마련해 임직원의 AI 활용 역량을 강화할 것"이라며 "KT는 팔란티어처럼 글로벌 파트너와의 협업을 통해 검증된 실행력을 계속 확보할 것"이라고 했다. 그러면서 "B2B AX 시장에서 경쟁력을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 한국 조선사 검토·‘지역 밖’ 선박 구매 언급…미 해군 조달 확대 신호

‘메시 라스트 댄스’ 한 경기 남았다…아르헨티나, 월드컵 2연패 정조준

[속보] 한국은행, 기준금리 연 2.75%로 0.25%포인트 인상…3년6개월 만

메가프로젝트로 늘어나는 송전망 수요…전문인력·자재는 ‘태부족’

[검사수첩] 두 검사가 이어간 수사…경찰이 놓친 ‘몰카 SD카드 바꿔치기’ 진실 밝혔다

[사설] 해외서도 레버리지 ETF 비판… 대책 서둘러라

예상대로 기분좋게 출발한 ‘호프’, 관객 반응은?

지금 뜨는 뉴스

해인사, 유네스코 세계유산위원회서 팔만대장경 가치 알린다

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터