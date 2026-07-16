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HS효성 미국 법인, ‘여의도 34배’ 규모 자동차용 카페트 누적 판매 돌파

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손강훈 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:33

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자동차 2000만대 분량, 누적 1억㎡ 판매 기록 달성
‘Bio-Based·리사이클’ 신제품으로 세계 시장 공략
첨부사진1_HS효성USA 공장 내 자동차용 카페트롤 사진
HS효성USA 공장 내 자동차용 카페트롤. /HS효성
HS효성첨단소재 인테리어PU 사업과 연계된 미국 생산거점인 'HS효성USA(앨라배마주 디케이터 소재)'가 자동차용 카페트 누적 판매량 1억㎡(제곱미터)를 달성하며 글로벌 시장에서의 위상을 다시 한번 증명했다.

HS효성USA는 올해 6월을 기점으로 자동차용 카페트 누적 판매량이 1억㎡를 돌파함에 따라, 이를 기념하기 위한 사내 축하 이벤트를 개최했다고 16일 밝혔다. 누적 1억㎡는 서울 여의도 면적(윤중로 제방 안쪽 2.9㎢ 기준)의 약 34배에 달하는 규모로, 차량 1대당 5㎡의 카페트가 사용되는 점을 고려하면 자동차 2천만대에 해당하는 분량이다. 이는 품질 기준이 엄격하기로 유명한 글로벌 완성차 시장에서 오랫동안 기술력을 인정받은 성과다.

HS효성USA의 판매 증가는 미국 내 전기차 시장의 확대와 완성차 업계의 친환경 내장재 채택 증가 트렌드 속에서 리사이클 PET(Recycle PET) 카페트 마케팅에 집중한 결과다. 동시에 미국 현대자동차를 비롯해 지엠(GM), 테슬라 등 현지 주요 OEM에 차세대 맞춤형 제품 공급을 꾸준히 늘리며 성장 기반을 다져왔다.

최근 HS효성첨단소재 인테리어PU는 급성장하는 지속가능한 모빌리티 소재 시장을 겨냥해 신제품 라인업을 강화하고 있다. 대표적으로 사탕수수에서 추출한 원료를 활용해 석유화학 자원 사용을 줄인 바이오 성분 30% 함량의 'Bio-Based PET 카페트', 버려진 페트병을 재활용한 'Recycled PET 카페트', 폐어망을 재활용한 'Recycled NYLON 카페트' 등 다채로운 소재의 카페트를 개발해 글로벌 친환경 전기차 모델에 공급을 확대하고 있다.

HS효성USA 관계자는 "글로벌 완성차 업체들과의 오랜 신뢰를 바탕으로 달성한 누적 1억㎡의 성과를 발판 삼아, 앞으로도 독보적인 기술력과 친환경 신제품을 앞세워 글로벌 자동차용 카페트 시장의 트렌드를 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.
손강훈 기자

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