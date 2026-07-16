KT-서울신용보증재단, 청년 소상공인 성장 지원

지난 15일 업무협약 체결

프로그램 결합·협력키로

[사진] KT-서울신용보증재단 청년 소상공인 지원 0 KT가 지난 15일 서울신용보증재단과 청년 소상공인 성장 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 청년 창업자의 사업 경쟁력 강화를 위한 협력에 나선다. 사진은 KT와 서울신용보증재단 관계자들이 협약을 체결하고 기념 촬영을 하는 모습. /KT

KT가 서울신용보증재단과 청년 소상공인 성장 지원에 나선다.16일 KT는 서울신용보증재단과 전날 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 KT의 청년 소상공인 상생 프로그램 '와이로운가게'와 서울시·서울신용보증재단의 청년 외식업 창업 지원 프로그램 '프렙 아카데미' 간 협력을 위해 마련됐다.두 기관은 청년 창업 매장의 경쟁력 강화를 위해 브랜딩·마케팅, 콘텐츠 제작, 디지털 역량 강화 등의 분야에서 협업하기로 했다.구체적으로 서울신용보증재단은 프렙 아카데미를 통해 우수 청년 창업 매장을 발굴·육성하고, KT는 Y 브랜드 자산과 마케팅 역량을 활용해 창업자들의 사업 성장을 지원할 예정이다.특히 KT는 Y아티스트와의 협업을 통한 브랜드·매장 디자인 개발, Y퓨처리스트의 매장 소개·리뷰 영상 제작, Y박스와 SNS 채널 홍보 등 Y 브랜드 인프라를 기반으로 청년 창업자의 마케팅 역량 강화를 지원한다.이 외에 청년 창업자의 창업 준비부터 매장을 열기까지의 성장 스토리를 담은 콘텐츠를 제작하고 우수 사례를 널리 알려 청년 창업의 사회적 가치 확산에도 나설 계획이다.강이환 KT Customer서비스본부장은 "청년 창업자들이 사업에 안정적으로 안착하고 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 확대하고자 한다"며 "다양한 자산과 역량을 활용해 청년 소상공인의 성장을 지원하고 상생 가치를 확산하겠다"고 말했다.