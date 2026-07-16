닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

삼성, 사회 환원 위해 2000억…영세업자 4만 수혜 전망

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716010006103

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 07. 16. 14:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

삼성전자 1500억·삼성생명 등 500억
사업 운영·창업·긴급생계자금 등 지원
clip20260716110224
삼성 사옥. /삼성
삼성그룹이 2000억원을 삼성미소금융재단에 출연한다. 5조원 규모의 사회 환원의 일환이다. 영세 자영업자를 중심으로 약 4만명이 수혜를 받을 것이란 전망이 나온다.

16일 삼성그룹은 삼성미소금융재단에 삼성전자가 1500억원을, 삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권 등 금융 관계사가 500억원을 각각 출연할 예정이라고 밝혔다.

이를 통해 삼성미소금융재단은 금융취약계층, 영세 자영업자에게 무담보·무보증으로 사업 운영자금과 창업자금, 긴급생계자금 등을 지원할 예정이다. 대출금리는 연 4.5% 이하 저금리로 운영되며 향후 약 4만명이 수혜를 받을 것으로 보고 있다.

삼성 측은 지난 5월 사회 기여를 확대하겠다는 약속을 실천하기 위한 후속 방안이라고 설명했다.

앞서 삼성전자는 성과급 관련해 노사 간 합의한 뒤 "삼성의 성장과 성과가 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 하겠다"며 5년 동안 5조원을 사회에 기여하겠다고 했다.

이에 삼성전자는 지난 6월 8일부터 4주 동안 구매액의 20%(군인·경찰·소방·교정공무원 등은 30%)를 고객에게 온누리상품권으로 되돌려주는 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행하기도 했다.

삼성 관계자는 "금융 지원 확대를 통해 취약계층의 경제적 자립과 안정적인 삶을 든든하게 뒷받침하고자 한다"며 "우리 사회의 소외된 이웃들을 위한 포용금융의 가치를 지속 실천해 나가겠다"고 말했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기