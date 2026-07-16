삼성, 사회 환원 위해 2000억…영세업자 4만 수혜 전망

삼성전자 1500억·삼성생명 등 500억

사업 운영·창업·긴급생계자금 등 지원

clip20260716110224 0 삼성 사옥. /삼성

삼성그룹이 2000억원을 삼성미소금융재단에 출연한다. 5조원 규모의 사회 환원의 일환이다. 영세 자영업자를 중심으로 약 4만명이 수혜를 받을 것이란 전망이 나온다.16일 삼성그룹은 삼성미소금융재단에 삼성전자가 1500억원을, 삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권 등 금융 관계사가 500억원을 각각 출연할 예정이라고 밝혔다.이를 통해 삼성미소금융재단은 금융취약계층, 영세 자영업자에게 무담보·무보증으로 사업 운영자금과 창업자금, 긴급생계자금 등을 지원할 예정이다. 대출금리는 연 4.5% 이하 저금리로 운영되며 향후 약 4만명이 수혜를 받을 것으로 보고 있다.삼성 측은 지난 5월 사회 기여를 확대하겠다는 약속을 실천하기 위한 후속 방안이라고 설명했다.앞서 삼성전자는 성과급 관련해 노사 간 합의한 뒤 "삼성의 성장과 성과가 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 하겠다"며 5년 동안 5조원을 사회에 기여하겠다고 했다.이에 삼성전자는 지난 6월 8일부터 4주 동안 구매액의 20%(군인·경찰·소방·교정공무원 등은 30%)를 고객에게 온누리상품권으로 되돌려주는 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행하기도 했다.삼성 관계자는 "금융 지원 확대를 통해 취약계층의 경제적 자립과 안정적인 삶을 든든하게 뒷받침하고자 한다"며 "우리 사회의 소외된 이웃들을 위한 포용금융의 가치를 지속 실천해 나가겠다"고 말했다.