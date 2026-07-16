LG전자, 음성 명령만으로 작동하는 ‘AI 냉동얼음정수기’ 출시

물·얼음 등 버튼 누릴 필요 없이 작동

4주 동안 출수 데이터 분석해 제안도

"주거공간과 라이프 스타일에 최적화"

[사진1] LGE_냉동얼음정수기 0 냉동얼음정수기 관련 사진. /LG전자

LG전자가 인공지능(AI)으로 편의성을 강화한 냉동얼음정수기 신제품을 선보인다.16일 LG전자는 음성 명령만으로 물과 얼음 출수하고, 가전 제어와 생활 정보를 알려주는 AI홈 허브 역할을 하는 'LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기'를 출시했다고 밝혔다.이는 "하이 엘지"라고 부른 후 "차가운 물 200㎖ 줘", "얼음 한 컵 줘"와 같은 자연어 음성 명령만으로 물과 얼음을 간편하게 받을 수 있다. 출수량과 물 온도 조절을 위해 여러 번 버튼을 누를 필요가 없고, 손에 음식물이 묻는 등 버튼을 누르기 어려운 경우에 음성만으로 원하는 기능을 실행할 수 있다. 출수 중 "스톱"이라고 말하면 즉시 출수가 중단돼 물이 넘치는 상황을 예방할 수 있다고도 한다.특히 이번에 적용된 'AI 맞춤 출수' 기능은 제품 사용 후 4주 동안의 출수 데이터를 분석해 자주 사용하는 물 온도와 출수량을 기반으로 최대 3가지 맞춤 출수 옵션을 제안한다.'레시피' 기능을 이용하면 커피믹스, 원두커피, 녹차, 홍차, 캐모마일, 루이보스, 페퍼민트, 보리차, 라면, 분유 등 10종의 메뉴에 맞춰 적정 용량과 온도의 물이 자동으로 출수된다. "라면 2개 끓일 물 받아줘", "녹차 한 잔 마실 건데 시원한 물로 준비해줘"라고 말하면 별도의 설정 없이 이용할 수도 있다. 다만 온수를 이용할 경우엔 안전사고를 예방하기 위해 음성 명령 후 버튼을 추가로 눌러야 한다.주방에서 생활 편의를 높이는 AI홈 허브 역할도 한다. 음성 명령을 통해 AI홈 플랫폼 LG 씽큐(ThinQ) 앱에 등록된 가전을 제어하고, LLM(거대언어모델) 기반의 다양한 정보도 제공한다. LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기의 음성인식 기능으로 현재 제어 가능한 LG 가전은 세탁기, 건조기, 청소로봇, 에어컨, 공기청정기, 제습기, 광파오븐, 냉장고, 식기세척기 등이다. 추후 업그레이드를 통해 제어 가능한 제품이 확대될 예정이다.김재일 LG전자 HS사업본부 키친솔루션사업부장은 "주거 공간과 고객 라이프스타일에 최적화된 정수기 라인업을 확대하고, 인공지능으로 보다 편리한 고객 경험을 제공할 것"이라고 말했다.