코웨이-롯데렌탈, 고객 혜택 확대 서비스 제휴 협약

[사진자료] 지난 15일 서울 구로구 지타워에서 진행된 업무협약식에서 (좌측부터) 문석환 코웨~근행 롯데렌탈 마케팅부문장, 김명곤 코웨이라이프솔루션 대표이사가 기념 촬영을 하고 있다 0 지난 15일 서울 구로구 지타워에서 진행된 업무협약식에서 문석환 코웨이 사업관리실장(왼쪽), 조근행 롯데렌탈 마케팅부문장(가운데), 김명곤 코웨이라이프솔루션 대표이사가 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. /코웨이

코웨이는 지난 15일 서울 구로구 코웨이 본사 지타워에서 롯데렌탈과 고객 혜택 확대를 위한 서비스 제휴 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.이날 협약식에는 문석환 코웨이 사업관리실장과 김명곤 코웨이라이프솔루션 대표이사, 조근행 롯데렌탈 마케팅부문장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.이번 제휴로 코웨이 고객과 코웨이의 실버케어 전문 자회사인 코웨이라이프솔루션 고객에게 롯데렌탈의 신차 장기렌터카와 차량 관리 종합 플랫폼 '차방정' 서비스 할인 혜택이 제공된다.신차 장기렌터카 계약 시 3.5% 캐시백 혜택을 받을 수 있으며 차방정의 멤버십 구독·방문정비·자동차 검사대행 서비스도 할인된 가격으로 이용 가능하다.코웨이는 고객 생활과 밀접한 분야의 21개 파트너사와 제휴를 맺고 건강·여행·교육·문화 등 다양한 멤버십 혜택을 제공하고 있다. 이번 협약을 통해 모빌리티 서비스까지 제휴 영역을 넓혔다.코웨이와 롯데렌탈은 앞으로도 각사가 보유한 서비스 역량을 바탕으로 협력 체계를 이어가며 양사 고객을 위한 혜택을 확대해 나갈 방침이다.문석환 코웨이 사업관리실장은 "고객 생활과 밀접한 다양한 분야의 파트너사와 협력을 확대해 코웨이 멤버스 클럽만의 차별화된 서비스를 선보이고 고객 만족도를 높여 나갈 것"이라고 말했다.