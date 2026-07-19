“아이·엄마 응급실행” 제주 펜션 살충제 논란…업주 공식 사과

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제주의 한 펜션에서 살충제 사용으로 투숙객인 아이와 보호자가 응급실을 찾은 것으로 전해졌다. 펜션 업주는 공개적으로 사과했다.최근 스레드에는 한 펜션에서 수영장 인근에 살충제를 살포한 뒤 아이와 보호자가 건강 이상 증세를 보여 응급실을 찾았다는 내용의 글이 게시됐다.작성자는 "아기와 가기 좋다고 홍보하는 펜션에서 유독성·휘발성 살충제를 수영장 옆에 뿌렸다"며 "응급실을 다녀왔고 2박 일정도 채우지 못한 채 숙소를 떠났다"고 주장했다.이어 "119에서 구급차를 보내겠다고 했지만 직접 대학병원으로 이동했다"며 "급히 퇴실하는 과정에서 아이 방수 기저귀를 치우지 못했는데, 이후 펜션 측으로부터 슬리퍼와 객실 정리 문제에 대한 연락을 받았다"고 했다.그러면서 "응급실에서 슬리퍼를 찾아 직접 전달하거나 택배로 보내겠다고 했지만 정리가 미흡했다는 지적을 받았다"며 사고 이후 안부보다 객실 상태를 먼저 언급한 대응에 아쉬움을 나타냈다.논란이 확산되자 해당 펜션 업주는 자신의 SNS에 사과문을 올렸다.업주는 "숙소가 밭이 많은 지역에 있어 일반 해충 방제 외에 지네, 뱀 등을 막기 위해 주변 추천으로 토양 살충제인 '싸이매트'를 사용했다"고 밝혔다.이어 "식물과 나무 주변에 뿌리는 가루형 살충제로 일반인도 구매할 수 있는 제품이라 위험성을 충분히 인지하지 못했다"며 "피해가 발생한 이후 약품의 부작용을 알게 됐고 현재는 다른 방제 방법을 검토하고 있다"고 설명했다.또 "미숙한 운영으로 피해를 입은 투숙객에게 진심으로 사과드린다"며 "이후 대응 과정에서도 상처를 드린 점에 대해 책임을 통감한다"고 밝혔다.업주는 "현재 숙소 운영 중단까지 고민하고 있다"며 "많은 사람들이 용납하기 어렵다고 판단한다면 운영 중단도 고려하겠다. 같은 문제가 반복되지 않도록 운영 전반을 점검하겠다"고 덧붙였다.이후 추가 글에서는 숙소 사진을 함께 게시한 것에 대해 "데크 위치와 구조를 설명하기 위한 것이었으며 홍보 목적은 아니었다"고 해명했다.또 "'운영 중단'을 언급한 것은 동정이나 협박의 의미가 아니라 사안을 무겁게 받아들이고 있다는 뜻이었다"며 "자숙하며 운영 전반을 다시 점검하겠다"고 밝혔다.