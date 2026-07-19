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LG전자 “압구정 재건축 단지에 가전 구독 서비스 도입”

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연찬모 기자

승인 : 2026. 07. 19. 10:00

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[사진2] ‘압구정 아파트 재건축 단지에 가전 구독 서비스 공급’ LG전자, B2B 가전 구독 속도 낸다
LG전자 관계자가 가전 제품 분해 세척과 성능 점검 등 전문 케어 서비스를 제공하는 모습./LG전자
LG전자가 현대건설과 함께 서울 압구정 재건축을 통해 들어설 신축 단지에 가전 구독 서비스를 도입한다.

19일 LG전자에 따르면 압구정 재건축 단지(2·3·5구역) 조합원 7000여 세대는 향후 입주할 신축 아파트에 프리미엄 빌트인 가전과 전문 케어 서비스가 결합된 맞춤형 구독 모델을 선택할 수 있다. 구역에 따라 냉장고, 세탁기, 건조기, 스타일러, 식기세척기 등 5~7종의 가전 라인업이 선택지로 제공된다. 3·5구역 펜트하우스에는 SKS와 LG 시그니처 등 초프리미엄 브랜드를 엄선해 적용한다. 구독 세대에는 입주 후 5년간 가전제품 분해 세척과 성능 점검 등을 아우르는 전문 매니저의 케어 서비스가 제공된다.

최근 건설 시장에서는 주거 공간의 가치를 높이는 가전 옵션의 중요성이 커지고 있다. LG전자는 맞춤형 구독 서비스를 통해 세대 내 주거 경험을 고도화하고, 또 다른 양대 축인 AI홈을 앞세워 단지 전체를 아우르는 B2B 생태계 확장에도 박차를 가하고 있다.

LG전자는 최근 국내 건설사와 업무협약을 맺고 AI홈 허브 '씽큐 온'을 기반으로 한 차세대 AI홈 공동 개발에 나섰다. 세대 내 가전과 IoT 기기 제어는 물론, 엘리베이터 호출이나 커뮤니티 예약 등 아파트 단지 인프라까지 하나의 시스템으로 연동할 계획이다.

이와 함께 씽큐 앱을 통해 제공하는 아파트 특화 기능 '우리 단지 연결' 서비스의 적용 세대도 올해 상반기 기준 30만 세대를 넘어섰다. 입주민은 씽큐 온과 앱을 연동해 세대 내 기기 제어부터 공용 시설 이용까지 음성만으로 간편하게 누릴 수 있다.

박재성 LG전자 한국B2B그룹장은 "아파트 주거 환경에 최적화된 구독 솔루션을 성공적으로 안착시켜 고객에게는 편리한 일상을 제공하고, B2B 시장에서는 새로운 성장 동력을 확보하겠다"고 말했다.
연찬모 기자

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