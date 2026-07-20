LG AI연구원-유네스코 ‘AI 윤리 MOOC 프로젝트’ 첫 결실

협약 체결 2년 만에 관련 교육 프로그램 공개

한국 민간 기관이 유엔과 함께 개발 의미 커

10개 모듈로 구성…석학·현장 전문가 등 참여

사례 기반 학습 등 통해 프로그램 확대 계획

[사진]_LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 명동에 위치한 유네스코 한국위원회에서 AI 윤리 MOOC 프로젝트 글로벌 런칭 행사를 열었다 0 LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 명동에 위치한 유네스코 한국위원회에서 AI 윤리 MOOC 프로젝트 글로벌 런칭 행사를 열었다. /LG

LG AI연구원이 유네스코와 '인공지능(AI) 윤리 MOOC 프로젝트'의 첫 결실을 맺었다. AI 서울 정상회의를 계기로 협약을 체결한 지 2년 만에 관련 교육 프로그램을 공개한 것이다. 이를 통해 두 기관은 민간과 공공분야의 AI 윤리 역량을 강화하겠다는 방침이다.20일 LG AI연구원이 서울 명동에 있는 유네스코 한국위원회에서 AI 윤리 MOOC 프로젝트 글로벌 런칭 행사를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 방한 중인 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장과 홍현익 유네스코 한국위원회 사무총장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장 등이 참석했다.행사는 지난 2024년 5월 LG AI연구원과 유네스코가 협약을 체결한 것에 대한 후속 조치다. 특히 한국의 민간 AI 연구 기관이 유엔 전문기구와 함께 기획 단계부터 콘텐츠 개발까지 전 세계 대상 교육 프로그램을 개발한 게 처음이라는 점에서 의미가 크다.공개된 교육 프로그램은 지난 2021년 유네스코 193개 회원국이 만장일치로 채택한 글로벌 AI 규범인 'AI 윤리 권고'를 바탕으로, 개발자·연구자·정책입안자가 현장에서 실질적으로 활용할 수 있도록 실무 역량 강화 교육에 초점을 맞췄다고 한다.구체적으로 10개의 모듈로 구성됐는데 카네기멜런대, 스탠퍼드대 메코이 윤리센터, 옥스퍼드대 인터넷 연구소, 뮌헨공대 사회과학기술대학, 앨런 튜링 연구소 등 글로벌 AI 윤리 연구를 이끌고 있는 기관의 석학들과 프랑코폰 인공지능 기구(AFRIA), 아시아인터넷연합(싱가포르, AIC) 등 각 대륙의 현장 전문가들이 맡았다.프로그램 국제 자문그룹으로는 하버드대, 뉴욕대, 토론토대, 노트르담대, 유네스코 세계과학윤리위원회, 유엔대학교, 샤이크 하미두 칸 디지털대학, 모질라 재단, 몬테레이공대, 프리토리아대 등 15개 기관이 있다.칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장은 "원칙만으로는 윤리적인 AI가 탄생하지 않는다"며 "유네스코는 'AI 윤리 권고'를 실무 교육으로 전환하는 것은 선언적 합의를 AI 전주기 실천으로 이끄는 주도적 역할을 한 단계 더 공고히 하는 계기가 될 것"이라고 말했다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "AI는 인류에게 혁신적인 기회를 제공하는 동시에 새로운 윤리적·사회적 과제를 제기하고 있다"며 "안전하고 신뢰할 수 있는 AI 생태계 조성을 위해서는 국제 사회가 공동의 원칙과 기준을 마련하고 함께 실천해 나가는 것이 중요하다"고 강조했다.두 기관은 'AI 윤리 MOOC 프로젝트'를 사례 기반 학습과 실습 과제를 통해 AI 윤리 역량을 함양할 수 있는 연수 프로그램으로 확대할 계획이다. 먼저 LG AI연구원과 유네스코 한국위원회는 올해 하반기 AI 개발자·연구자를 대상으로 AI 윤리 연수를 시범으로 운영한다.또한 올해 시범 사업 결과를 기반으로 내년에 전국의 5~10개 거점대학의 AI 윤리 연수 교육 과정으로 확대하겠다는 구상이다.