컴투스, ‘제우스’ 출격 임박…실적 개선 시동

clip20260720131623 0 제공=컴투스

컴투스가 3분기 대형 신작 '제우스: 오만의 신'을 앞세워 실적 반등에 나선다. 기존 '서머너즈 워'와 야구 게임 라인업이 안정적인 매출을 유지하는 가운데, 3분기 신작 흥행 여부가 실적 개선의 핵심 변수로 떠오르고 있다.20일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 컴투스의 올해 2분기 실적은 매출 1739억원, 영업이익 69억원으로 추정된다. 성수기 마케팅 비용 확대 영향으로 수익성이 다소 둔화됐지만, 기존 게임들의 견조한 매출 흐름이 이어지며 흑자 기조는 유지할 것으로 전망된다.컴투스는 기존 흥행작인 '서머너즈 워'와 MLB·KBO 기반 야구 게임을 안정적인 현금창출원으로 확보하고 있다. 여기에 하반기 신작 제우스와 애니메이션 IP 기반 신작 '도원암귀', 6개작을 공개하며 흥행에 성공할 경우 실적 개선도 가능할 것이라는 전망이다.이종원 BNK투자증권 연구원은 "컴투스는 하반기 '도원암귀'와 '제우스: 오만의 신' 등 대형 신작을 잇달아 선보일 예정"이라며 "3분기 신작 출시를 계기로 턴어라운드에 성공한다면 매출 성장과 수익성 회복이 본격화될 수 있다"고 전망했다.컴투스 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'은 넥슨 부사장 출신 김대훤 대표가 이끄는 개발사 에이버튼이 제작한 작품으로, 컴투스의 올해 최대 기대작 중 하나로 꼽힌다.회사는 최근 사전예약과 함께 개발자 영상 '디렉터스 인사이트'를 순차적으로 공개하며 게임의 핵심 콘텐츠와 개발 방향을 소개하고 있다. 개발진은 기존 MMORPG의 과도한 경쟁 구조를 완화하고 이용자 성향에 맞는 경쟁 환경을 구현하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 또한 그리스 신화를 재해석한 세계관과 고품질 그래픽, 대규모 이용자가 동시에 접속해도 안정적인 플레이가 가능한 기술력을 강점으로 내세우고 있다.정성훈 PD는 "이용자들이 MMORPG에서도 이 정도 수준의 그래픽과 대규모 이용자를 동시에 구현하면서도 원활하게 플레이할 수 있다는 점에 놀랄 것"이라며 "완성도 높은 게임을 선보이기 위해 개발에 집중하고 있다"고 말했다.김소혜 한화투자증권 연구원은 "'제우스'는 최근 공개된 개발 영상을 고려하면 올해 출시 예정 MMORPG 가운데 가장 기대감이 높은 작품 중 하나"라며 "시장 기대치가 높지 않은 상황인 만큼 초기 성과만 입증돼도 주가 반등 가능성이 크다"고 분석했다.게임업계 관계자는 "컴투스는 이미 안정적인 라이브 서비스 매출 기반을 갖춘 만큼 신작 한두 작품만 성공해도 실적 개선 폭이 크게 나타날 수 있는 구조"라며 "하반기에는 '제우스'의 흥행 여부와 마케팅 비용 효율화가 실적을 좌우할 핵심 변수"라고 말했다.