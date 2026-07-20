호남 재생에너지 출력제어 줄인다…중부발전, 해남화원 BESS 본허가

호남 재생에너지 출력제어 해소·전력계통 안정화 기대

올해 12월 착공 내년 연말 준공·상업운전 개시

사진 0 해남화원 BESS 사업장 조감도

한국중부발전이 낮 시간대 남는 재생에너지 전력을 저장하고, 전력 수요가 늘어나는 시간에 공급하는 전남 해남 장주기 배터리 에너지저장장치(해남화원 BESS) 사업 본허가를 받았다.20일 중부발전에 따르면 이 사업은 전남 해남군 화원면 화원변전소 인근에 BESS를 설치하는 프로젝트다. 설비용량은 출력 96㎿, 저장용량 576㎿h로 배터리에 저장한 전력을 최대 출력으로 약 6시간 동안 공급할 수 있다. 중부발전은 탑선과 컨소시엄을 구성해 사업을 추진 중이며 총사업비는 약 1500억원이다.전남 지역은 태양광을 비롯한 재생에너지 설비가 빠르게 늘었지만 송배전망 용량이 이를 따라가지 못하면서 발전량을 강제로 줄이는 출력제어 부담이 커지고 있다. 해남화원 BESS는 태양광 발전량이 많은 낮 시간대의 잉여 전력을 저장한 뒤 전력 수요가 늘거나 재생에너지 발전량이 줄어드는 시간대에 공급한다.중부발전은 이를 통해 재생에너지 출력제어 부담을 낮추고 호남권 전력계통의 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.중부발전은 남은 행정 절차를 마친 뒤 올해 12월 공사에 들어갈 계획이다. 준공과 상업운전 개시 목표는 2027년 12월이다.이영조 중부발전 사장은 "안정적인 전력 공급과 배터리 저장장치의 중요성이 어느 때보다 커지고 있다"며 "사업 일정을 차질 없이 준수해 국가 온실가스 감축목표 달성과 무탄소 에너지 전환에 기여하겠다"고 말했다.